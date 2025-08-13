Быстро вписанное в российскую "конституцию" украденным и аннексированным не считается

Официальное заявление МИД РФ о возможности обсуждения "обмена территориями" с Украиной во время переговоров на Аляске: "Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в конституции страны, этим все сказано".

То есть, покажут Трампу конституцию, заранее переведенную на английский. Вот, извольте, – тут и тут написано: Кемская волость, воевали – отдавайте.

Тут, правда, есть заковыка в виде украинской Конституции, в которой, вот неожиданность, тоже закреплено территориальное устройство Украины.

Раздел 9, статья 133.

Черным по белому: "В состав Украины входят: Автономная Республика Крым, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области, города Киев и Севастополь. Города Киев и Севастополь имеют специальный статус, что определяется законами Украины".

При этом, насколько я помню, с момента принятия Конституции в 1996 году Украина туда никакие новые территории не записывала. Или это другое?

Кстати, а пусть Орда себе в конституцию Аляску запишет. Ну, а что – сделку по продаже признать юридически несостоятельной, Александр Второй по пьянке американцам отписал, еще надо проверить, где деньги и какой там процент набежал, провести референдум (онлайн) – и вперед.

