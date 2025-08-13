Швидко вписане в російську "конституцію" вкраденим і анексованим не вважається

Офіційна заява МЗС РФ про можливість обговорення "обміну територіями" з Україною під час переговорів на Алясці: "Територіальний устрій Російської Федерації закріплений у конституції країни, цим усе сказано".

Тобто, покажуть Трампу конституцію, заздалегідь перекладену англійською. Ось, будь ласка, – тут і тут написано: Кемська волость, воювали – віддавайте.

Тут, щоправда, є заковика у вигляді української Конституції, в якій, ось несподіванка, теж закріплено територіальний устрій України.

Розділ 9, стаття 133.

Чорним по білому: "До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.".

До того ж наскільки я пам'ятаю, з моменту ухвалення Конституції 1996 року Україна туди жодних нових територій не записувала. Чи це інше?

До речі, а нехай Орда собі в конституцію Аляску запише. Ну, а що – угоду з продажу визнати юридично неспроможною, Олександр Другий сп'яну американцям відписав, ще треба перевірити, де гроші і який там відсоток набіг, провести референдум (онлайн) – і вперед.

Оригінал

