Думка
"Удар у найвразливіше місце" – до чого призводить недооцінка ворога
Сергій Бережний
публіцист
Українська атака дронами, яка завдала потужного удару по стратегічній авіації Росії, викликала безліч порівнянь – зокрема з атакою японської авіації на Перл-Гарбор у грудні 1941 року та розгромом флоту Російської імперії тими ж японцями в Цусімській протоці у травні 1905 року.
Обидві асоціації, на мою думку, вкрай поверхові.
Події в Перл-Гарборі схожі на недільну атаку дронів углиб чужої території хіба що повною раптовістю і, можливо, новаторським використанням авіаносців, які змогли приховано доставити ударну авіацію на потрібну дистанцію.
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