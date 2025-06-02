Українська атака дронами, яка завдала потужного удару по стратегічній авіації Росії, викликала безліч порівнянь – зокрема з атакою японської авіації на Перл-Гарбор у грудні 1941 року та розгромом флоту Російської імперії тими ж японцями в Цусімській протоці у травні 1905 року.

Обидві асоціації, на мою думку, вкрай поверхові.

Події в Перл-Гарборі схожі на недільну атаку дронів углиб чужої території хіба що повною раптовістю і, можливо, новаторським використанням авіаносців, які змогли приховано доставити ударну авіацію на потрібну дистанцію.