Якою взагалі є кількість людей, які лише маскуються під українських політиків

Коли я згадую про роки знайомства з Андрієм Портновим, роки спостереження за його так званою політичною і рейдерською діяльністю, головне, що мене бентежить, — це кількість людей, які тільки маскувалися під українських політиків, юристів чи бізнесменів, а насправді були абсолютно очевидними агентами російського впливу.

Цінність Портнова в тому, що він повірив, що з Україною вже все вирішили, що її можна взяти голими руками й розкрився раніше, ніж багато хто інший з українського політикуму.

Однак масштаби цієї інфільтрації залишаються величезними під час війни, з цією небезпекою нам ще доведеться зіштовхнутися.

Бо є ті, хто проявив себе відразу після перемоги Януковича, і ті, хто вважає, що їхній час ще не надійшов.

Або ті, кому куратор просто наказав сидіти тихо і чекати цього свого часу.

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