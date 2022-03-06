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Война перешла в новую фазу. Козырь РФ – армия Беларуси. Но это максимум козырная шестерка

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Война перешла в новую фазу. Козырь РФ – армия Беларуси. Но это максимум козырная шестерка

глава фонда Благодійна сокира
06.03.2022, 11:03

Эта фаза тоже тяжелая, но легче, чем предыдущая

Враг вязнет. Враг тонет. Враг бросает последние резервы. У неприятеля заканчиваются боеспособные люди и ракеты.

Его следующий шаг, которого он боится и сам, – мобилизация, призыв и восемнадцатилетние напуганные призывники на броне (кто забыл, как это выглядит, смотрим кадры с Первой и Второй Чеченской войны).

Именно этот шаг и будет для нашего врага катастрофическим, потому что если уже сейчас в бой отказываются идти или идут и сдаются деморализованные контрактники, то представьте себе, с какой скоростью будут сдаваться мобилизованные.

Посмотрите, как это происходит на оккупированном Донбассе, где именно принудительно мобилизованные сдаются в плен один за другим, в касках времен Второй мировой. Мы реально не успеваем брать их в плен.

А единственный козырь, оставшийся у врага (кроме ядерного взрыва, который фактически равен пуле в голову самому себе), – это армия Беларуси. И этот козырь – это максимум козырная шестерка.

Армия РБ небольшая, слабая, деморализованная (потому что Александр Лукашенко четверть столетия продавал им как главное достижение мир и отсутствие вооруженных конфликтов). И эта армия очень давно ни с кем не воевала.

Вооруженные силы Украины, воюющие девять лет, воюющие на своей земле и за свою землю, и прямо сейчас разбивающие одну из сильнейших (уже нет) армий мира, – это тигры, а армия Лукашенко – кабаны, причем без двух лап по диагонали. Иными словами, у тех беларусов, которые не сдадутся сразу после пересечения границы, шансов немного.

Да, они доставят нам проблемы. Но на фоне того, что мы перемололи за неделю лучшие силы российской армии, по сравнению с которыми… ну вы в курсе о тиграх, кабанах и диагональных ногах, то это выглядит действительно так себе.

Для беларуских солдат, конечно.

Можно еще и одновременно докинуть таджиков и киргизов. Или Вооруженные силы Эритреи. На самом деле – почти все равно.

Мы выстояли во время самого страшного, сильного, коварного удара. Теперь мы забираем инициативу. Это еще не конец войны и даже не конец ее начала. Но с каждым днем мы приближаемся к победе.

Мы забираем инициативу. Мы отнимаем жизнь врагов и технику. Мы получаем новое оружие, добровольцев, деньги, топливо, технику, оборудование, самолеты. А Россия только теряет.

Мы победим. Но до этого еще не одна ракета упадет на наши города, еще не в один населенный пункт заедет бродячая российская колонна и не один украинский защитник отдаст жизнь за то, чтобы мир лишился страны-террориста. Это факт, который нужно воспринять.

Но на нашей стороне правда и ненависть. И еще покой. Страшный покой, за которым клокочет, словно лава, невероятный гнев на сук, убивающий наших детей, города и друзей.

Эта война, война свирепого гнева, будет выиграна. Цена будет высокой. Но выбора нет.

В войне на уничтожение мы себя уничтожить не дадим.

А вот дать отпор – обращайтесь.

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