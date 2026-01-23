Чи здатна Європа на "доросле" самостійне життя, коли "безпекова парасолька" від США стає предметом торгу

У дивному новому світі Дональда Трампа Європа опинилася на розтяжці.

США штовхають Європу до більшої автономності – особливо це стосується сфери безпеки та оборони. Але є три виклики в процесі можливого набуття Європою більшої самодостатності.

Перший. Європі тут і зараз треба допомагати Україні певними категоріями озброєння, які виробляють лише США – насамперед перехоплювачами до різних систем ПРО і ППО.

Але це все і далі інвестиції в ОПК США, а не у власний ОПК. Тут Європі доведеться шукати непростий баланс. Власне в грудні 2025 року представник США на міністеріалі НАТО вже сварив європейців, які не хочуть купувати зброю США, як колись.

Друге. Європі для більшої автономності треба буде інвестувати сотні мільярдів чи навіть трильйони доларів в ОПК – від науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і до масового виробництва.

Але в багатьох країн Європи ситуація з фінансами не так щоб добра – найкращий символ в цьому Франція, яка давно говорить про автономність, але збільшувати боргове навантаження не так щоб і може. Звичайно в ФРН і Скандинавії все не так сумно, але інвестиції в ОПК треба балансувати з іншими запитами.

Третє і ключове. Це питання часу. Європі треба щонайменше 10-15 років системної політики на набуття реальної автономності. Цього часу в Європи не так щоб і є.

Але в сукупності це все пояснює, як Європа обережно балансує між тим, щоб бути принциповою, але і не спалювати мости із США, хай би яким Дональд Трамп був для них огидним.

Асиметрична залежність Європи від США у сфері безпеки в умовах дефіциту безпеки дається взнаки й підштовхує до цього акту балансування.

