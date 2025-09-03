Після саміту на Алясці Трамп не може більше сумніватися, з ким він має справу

Скажімо просто.

Коли червоні килими вже згорнули, а бомбардувальник B-2 повернувся в ангар, ось до чого призвів саміт Трампа і Путіна на Алясці в серпні: до подальшої ескалації російських воєнних злочинів в Україні. Скажімо прямо: Володимир Путін відповів на зневагу Дональда Трампа до безглуздих смертей новим неспровокованим кровопролиттям.

Президент США вирушив на Аляску, пообіцявши "суворі наслідки", якщо його російський колега не погодиться на припинення вогню в Україні. Після саміту Путін випустив сотні дронів і ракет — поціливши у цивільну інфраструктуру та регіони далеко від фронту, вбиваючи й скалічуючи десятки українців. Внаслідок атаки на Київ 28 серпня загинуло понад 20 мирних жителів, серед них – четверо дітей, ще 48 людей дістали поранення.

Читайте також Переговорна гарячка Трампа: чого чекати далі

Менш ніж за тиждень після саміту на Алясці, 21 серпня, російський удар знищив американський завод електроніки й товарів народного вжитку поблизу угорського кордону. Це не була випадковість. Це була зневага. Наступного дня Трамп заявив, що він "не задоволений цим" і пригрозив санкціями, якщо протягом двох тижнів не буде прогресу в мирному врегулюванні. Термін цих двох тижнів майже вичерпано.

І все ж Путін не заплатив жодної ціни – навіть попри те, що фактично проігнорував свою нібито обіцянку Трампу зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським і продовжити пошук миру. Минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очевидно: зустріч між російським і українським лідерами не відбудеться.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net