Перевод оригинальной публикации с разрешения The Jamestown Foundation

Состояние российской экономики продолжает ухудшаться на фоне войны, которую Москва ведет против Украины.

Хотя оборонно-промышленный комплекс демонстрирует незначительный рост, частный сектор стагнирует. В частности, сокращается производство продуктов питания и напитков, мебели, нефтепродуктов; наблюдается спад в деревообрабатывающей отрасли, металлургии и автомобилестроении. Спад охватывает также инвестиционную деятельность и потребительский спрос.

Статистика доходов россиян искалечена войной.

В целом, доходы вроде бы растут, но это касается только тех, кто прямо вовлечен в войну или военное производство.

С 2022 года у 22% населения РФ доходы выросли в полтора раза или больше. Еще 40% ощутили умеренный рост (от 3 до 25%). В то же время примерно четверть домохозяйств стали зарабатывать меньше, а 20% – потеряли более 10% дохода.

Даже прорежимные Telegram-каналы признают, что 71% россиян живут за чертой бедности или на грани выживания, а ситуацию с доходами воспринимают как стагнацию.

Разрыв между военным и гражданским секторами в экономике растет.

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Отчет о резком росте числа желающих подписать контракт с Минобороны России логичен на фоне кризиса в частном секторе экономики. Независимые журналисты сообщают, что в первую декаду апреля темпы вербовки в армию РФ были самыми высокими с начала года. С 1 по 10 апреля 993 россиянина подписали контракт на службу в армии с Минобороны.