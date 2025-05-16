Выживание через гибель. Война стала одним из главных средств заработка для россиян
Перевод оригинальной публикации с разрешения The Jamestown Foundation
Состояние российской экономики продолжает ухудшаться на фоне войны, которую Москва ведет против Украины.
Хотя оборонно-промышленный комплекс демонстрирует незначительный рост, частный сектор стагнирует. В частности, сокращается производство продуктов питания и напитков, мебели, нефтепродуктов; наблюдается спад в деревообрабатывающей отрасли, металлургии и автомобилестроении. Спад охватывает также инвестиционную деятельность и потребительский спрос.
Статистика доходов россиян искалечена войной.
В целом, доходы вроде бы растут, но это касается только тех, кто прямо вовлечен в войну или военное производство.
С 2022 года у 22% населения РФ доходы выросли в полтора раза или больше. Еще 40% ощутили умеренный рост (от 3 до 25%). В то же время примерно четверть домохозяйств стали зарабатывать меньше, а 20% – потеряли более 10% дохода.
Даже прорежимные Telegram-каналы признают, что 71% россиян живут за чертой бедности или на грани выживания, а ситуацию с доходами воспринимают как стагнацию.
Разрыв между военным и гражданским секторами в экономике растет.
Отчет о резком росте числа желающих подписать контракт с Минобороны России логичен на фоне кризиса в частном секторе экономики. Независимые журналисты сообщают, что в первую декаду апреля темпы вербовки в армию РФ были самыми высокими с начала года. С 1 по 10 апреля 993 россиянина подписали контракт на службу в армии с Минобороны.
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