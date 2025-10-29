В России дела идут настолько прекрасно, что, похоже, они дозрели до мысли: "пора назначать крайних". На роль крайних, судя по тенденции последних дней, назначены наши предатели и коллаборанты.

Сразу за Монтян ("Z-блогера Монтян внесли в список экстремистов за неоднократную дискредитацию армии России") пошел бывший нардеп от ПР Евгений Балицкий, который в 2022-м выслужил себе "губернаторство" оккупированной части Запорожья.

ЦИК России направил представление на Балицкого в их прокуратуру за увольнение какого-то члена местного избиркома и проблемы с зарплатами. А после того как Балицкий ляпнул, что "курчане" не защищали "Родину" во время Курской спецоперации ВСУ, за него взялись чуть ли не все российские паблики.

Причем отдельно стоит отметить, что специально и неоднократно подчеркивают именно то, что Балицкий — из Украины, что именно по этой причине он не уважает россиян, законы РФ, вообще до сих пор плохо владеет русским (что считается отдельным актом неуважения к "новой Родине"), привык к коррупции и саботажу государственных дел.

Что касается Монтян, риторика у россиян того же характера. "Они вредят Великой России, потому что украинцы", — их нельзя было подпускать к таким важным вещам, как госуправление или пропаганда.

Ждем подтверждения тенденции еще несколькими прецедентами — и можно будет констатировать, что на наших предателей в РФ спустили всех собак. Чтобы именно их (и чрезмерную русскую "душевную щедрость и доверчивость к младшим братьям") обвинить во всех провалах. И в ухудшении социально-экономической ситуации в России.

Ну не "СВО" же и ее инициатора Путина винить в проблемах? И тем более "генеральной линии" противоречит признание, что причины резкого ухудшения — в санкциях и в удачных ударах Украины по военным производствам, нефтепереработке, логистике и энергетике РФ.

Поэтому простым россиянам нужно предъявить коварных виновников того, почему уже идет речь о талонах на продукты, почему нет бензина, почему не платят или платят меньше за "мясо"...

Сейчас время напрячься всем беглецам из Украины, кто "построил успешную карьеру в России". Причем надутые ...ляди на сцене тоже не имеют индульгенции — пойдут следом за Монтян, а российские конкуренты с радостью помогут.

