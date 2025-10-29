В Росії справи йдуть настільки прекрасно, що вони, схоже, дозріли до думки "час призначати крайніх". На роль крайніх, якщо судити з тенденції останніх днів, призначено наших зрадників і колаборантів.

Одразу за Монтян ("Z-блогера Монтян внесли до переліку екстремістів за неодноразову дискредитацію армії Росії") пішов екснардеп від ПР Євген Балицький, який 2022-го вислужив собі "губернаторство" окупованої частини Запоріжжя.

ЦВК Росії зробив подання на Балицького до їхньої прокуратури за звільнення якоїсь членкині місцевого виборчкому і проблеми з зарплатами. А після того, як Балицький ляпнув, що "курчани" не захищали "Родіну" під час Курської спецоперації ЗСУ, за нього взялися чи не всі російські пабліки.

Причому окремо варто відзначити, що спеціально і неодноразово наголошують саме на тому, що Балицький – з України, що саме з цієї причини він не поважає росіян, закони РФ, взагалі досі погано володіє російською (що є окремим актом зневаги до "новой Родіни"), є звичним до корупції і до саботажу державних справ.

Щодо Монтян риторика в росіян того самого характеру. "Вони шкодять Величній Росії, бо українці", їх не можна було підпускати до таких важливих речей як держуправління чи пропаганда.

Чекаємо підтвердження тенденції ще кількома прецедентами – і можна буде констатувати, що на наших зрадників у РФ спустили всіх собак. Щоб саме їх (і надмірну російську "душевну щедрість і довірливість до молодших братів") звинуватити в усіх провалах. І в погіршенні соціально-економічної ситуації в Росії.

Ну не "СВО" та її ініціатора Путіна винуватити в проблемах? І тим більше "генеральній лінії" суперечить визнання, що причини різкого погіршення – в санкціях та у вдалих ударах України по військових виробництвах, нафтопереробленні, логістиці й енергетиці РФ.

Тому простим росіянам слід пред'явити підступних винуватців, чому вже йдеться про талони на харчі, чому немає бензину, чому не платять або платять менше за "м'ясо"...

Зараз час напружитись всім втікачам з України, хто "збудував успішну кар'єру в Росії". Причому піддуті ..ляді на сцені індульгенції теж не мають – підуть за Монтян, а російські конкуренти з радістю допоможуть.

