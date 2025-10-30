До моменту повернення Трампа з азійського турне готується документ, що має зробити позицію США більш проактивною

Президент Зеленський анонсував, що наприкінці тижня відбудеться зустріч радників лідерів країн "коаліції рішучих" для обговорення ключових деталей плану завершення російсько-української війни. Перед цим він в інтерв'ю Axios заявив, що правитель Росії Володимир Путін навряд чи прийме мирний план, над яким працює "коаліція рішучих".

Відразу навколо цього поки що умовного мирного плану виникла дискусія: навіщо він потрібен, якщо вже існує "Формула миру" президента Зеленського, і українська позиція щодо завершення війни, що була представлена на переговорах у Стамбулі? Яким може бути зміст цього плану? Для кого і для чого цей план, якщо заздалегідь очевидно, що Путін його не прийме?

Спочатку про те, чому і як виникла сама ідея. Першим її висунув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який 18 жовтня 2025 року запропонував розробити мирний план для України за аналогією з американським мирним планом щодо сектора Гази.

