Навіщо потрібен спільний мирний план України і європейських країн
Президент Зеленський анонсував, що наприкінці тижня відбудеться зустріч радників лідерів країн "коаліції рішучих" для обговорення ключових деталей плану завершення російсько-української війни. Перед цим він в інтерв'ю Axios заявив, що правитель Росії Володимир Путін навряд чи прийме мирний план, над яким працює "коаліція рішучих".
Відразу навколо цього поки що умовного мирного плану виникла дискусія: навіщо він потрібен, якщо вже існує "Формула миру" президента Зеленського, і українська позиція щодо завершення війни, що була представлена на переговорах у Стамбулі? Яким може бути зміст цього плану? Для кого і для чого цей план, якщо заздалегідь очевидно, що Путін його не прийме?
Спочатку про те, чому і як виникла сама ідея. Першим її висунув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який 18 жовтня 2025 року запропонував розробити мирний план для України за аналогією з американським мирним планом щодо сектора Гази.
