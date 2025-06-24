20 июня в Минске состоялась встреча генерала Кита Келлога, специального посланника Президента США, с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. И это была не просто протокольная встреча — это были переговоры с участием делегаций Беларуси и США, которые длились шесть с половиной часов.

Приезд американского спецпредставителя к беларусскому диктатору стал настоящей сенсацией, хотя и оказался в тени головокружительных событий на Ближнем Востоке. Вокруг этого события, конечно, возникло много вопросов и конспирологических версий.

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О содержании переговоров в Минске до сих пор известно немного. По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, переговоры охватывали американские и европейские санкции против Беларуси, "конфликты" в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем. Эту информацию подтверждают и другие источники.

Но ведь не просто ради "обмена мнениями" приехал в Минск Кит Келлог.