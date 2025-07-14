Заявление Трампа: ожидания и возможные итоги
Все в ожидании очередного "исторического" заявления Трампа — мол, он наконец-то изменил своё мнение относительно России, и теперь все строят воздушные замки из своих ожиданий. Сразу хочу предостеречь: к сожалению, от одного заявления Трамп не станет Рейганом.
Крайне маловероятно, что прямо сейчас он внезапно окажется достаточно решительным и даже радикальным, чтобы по-настоящему пригрозить россиянам, передать нам всё необходимое вооружение, ввести ещё один реальный пакет санкций и так далее.
Короче говоря, сразу развею главное ожидание — на новое объявление Москвы "империей зла" явно рассчитывать не стоит.
Теперь о том, что реально может быть.
Высокопарная и максимально самовлюблённая риторика Трампа абсолютно точно будет переполнена восхищением "новыми решительными шагами" и якобы новой политикой в отношении Москвы. Благодаря его партнёрам и американскому Сенату у него есть несколько хороших вариантов, как поддержать эти слова делом:
Оружие для Украины (как минимум обещанные системы ПВО)
Санкции, предложенные Сенатом
Поддержка украинско-европейского подхода к переговорам
Пересмотр полного отхода от Европы
Для стандартной американской политики этот набор не выглядит чем-то из ряда вон выходящим, но в нашем случае это будет достижением.
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