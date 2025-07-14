Трамп не стане Рейганом за один день. Але завдяки партнерам та Сенату у нього є декілька гарних варіантів

Всі в очікуванні чергової "історичної" заяви Трампа – мовляв, він нарешті змінив свою думку стосовно Росії, і тепер всі будують повітряні замки зі своїх очікувань. Одразу маю застерегти: на жаль, за одну заяву Трамп не стане Рейганом.

Дуже малоймовірно, що тут і зараз він несподівано буде достатньо рішучим та навіть радикальним для повноцінної погрози росіянам, передання нам всієї необхідної зброї, ще одного дійсного посилення санкцій тощо.

Коротко кажучи, одразу розвію основне очікування – на нове оголошення Москви "імперією зла" явно не варто чекати.

Тепер стосовно того, що реально може бути.

Високопарна та максимально самозакохана риторика Трампа абсолютно точно буде переповнена захопленням "новими рішучими кроками" та нібито новою політикою стосовно Москви. Завдяки його партнерам та американському Сенату в нього є декілька гарних варіантів, як ці слова підтримати:

1. Зброя для України (як мінімум обіцяні системи ППО).

2. Санкції, які запропоновані Сенатом.

3. Підтримка українсько-європейського підходу до переговорів.

4. Перегляд повного відступу з Європи.

Для стандартної американської політики цей набір не має виглядати як щось екстраординарне, але в нашому випадку це буде досягнення.

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