Лана Тесленко и её муж Александр построили под Хмельницким необычный дом – он почти полностью сделан из материалов, которые супруги нашли на свалках и мусорных полигонах. Мебель, сантехника, внутренняя отделка дома – тоже из вещей, которым дали вторую жизнь.

Для Ланы повторное использование – это одновременно и жизненная философия, и способ заработка. У неё есть собственный бренд одежды из секонд-хенда, и она создала платформу, где люди могут дарить и получать вещи и услуги – и речь идёт не о хламе. Среди подарков, представленных на платформе, – профессиональные фотоаппараты и поездки в Карпаты. О том, как осознанное потребление облегчает жизнь, помогает экономить и даже зарабатывать, – в материале LIGA.net.