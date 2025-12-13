Лана Тесленко і її чоловік Олександр побудували під Хмельницьким незвичайний будинок – він майже повністю зроблений із матеріалів, знайдених подружжям на смітниках і сміттєзвалищах. Меблі, сантехніка, внутрішнє облаштування будинку – також із речей, використаних повторно.

Повторне використання для Лани – водночас філософія життя й заробіток. Вона має свій бренд уживаного одягу й створила платформу, де люди можуть дарувати й отримувати речі та послуги – і йдеться тут не про мотлох. Серед подарунків, виставлених на платформі, – професійні фотоапарати й поїздки в Карпати. Про те, як свідоме споживання полегшує життя, допомагає економити й навіть заробляти – у матеріалі LIGA.net.