Багато батога і мало пряників. Як РФ намагається інтегрувати окуповану частину Запорізької області
Окуповані частини Запорізької та Херсонської областей вже декілька місяців виступають умовою торгу під час перемовин Росії та США. Росія то нібито погоджується вийти з цих територій в обмін на контроль над Донецькою областю, то навпаки, вимагає, щоб Україна повністю віддала обидва регіони. Позиція України не змінюється: вихід з цих областей неможливий.
Окупація, зокрема частини Запорізької області, триває майже чотири роки – і весь цей час Росія продовжує намагатись інтегрувати її в свою державну систему. У місцевих школах проводять уроки про "штучне створення України Леніним" та фактично змушують батьків віддавати дітей до "Юнармії", погрожуючи проблемами через нелояльність. Росіяни створюють програми заохочення, щоб вчителі та лікарі з російської глибинки переїздили жити на окуповані території, а також депортують звідти місцевих, які все ще не отримали російські паспорти.
Журналістка Юліана Скібіцька та її французька колега Клара Маркауд поспілкувалися з людьми, дотичними до окупованих територій. Розповідаємо, яким зараз є життя на непідконтрольній частині Запорізької області.
Коментарі (0)