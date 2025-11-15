Окуповані частини Запорізької та Херсонської областей вже декілька місяців виступають умовою торгу під час перемовин Росії та США. Росія то нібито погоджується вийти з цих територій в обмін на контроль над Донецькою областю, то навпаки, вимагає, щоб Україна повністю віддала обидва регіони. Позиція України не змінюється: вихід з цих областей неможливий.

Окупація, зокрема частини Запорізької області, триває майже чотири роки – і весь цей час Росія продовжує намагатись інтегрувати її в свою державну систему. У місцевих школах проводять уроки про "штучне створення України Леніним" та фактично змушують батьків віддавати дітей до "Юнармії", погрожуючи проблемами через нелояльність. Росіяни створюють програми заохочення, щоб вчителі та лікарі з російської глибинки переїздили жити на окуповані території, а також депортують звідти місцевих, які все ще не отримали російські паспорти.

Журналістка Юліана Скібіцька та її французька колега Клара Маркауд поспілкувалися з людьми, дотичними до окупованих територій. Розповідаємо, яким зараз є життя на непідконтрольній частині Запорізької області.