Не женские дни. Почему в военкоматах до сих пор массово не ставят женщин на учет

В Украине продолжается создание структуры национального сопротивления и одного из ее ключевых элементов – территориальной обороны. В ряды теробороны принимают как мужчин, так и женщин. Как с опытом военной службы, так и без. Однако массово наплыва граждан в военкоматы в январе не было. Почему?

Законодательная база, казалось бы, готова. Точнее – почти готова. 1 января заработал Закон "Об основах национального сопротивления". Он регулирует развитие территориальной обороны, организацию движения сопротивления и подготовку к нему. В конце декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны, который существенно расширяет список профессий и специальностей для военнообязанных женщин. Сейчас туда входят практически все существующие специальности. Хотя вскоре этот список должен быть пересмотрен – до 14 специальностей и 6 профессий.

Даже если перечень военных специальностей существенно сократят, в 2022 году на воинский учет должны встать сотни тысяч украинок. Но не сразу: несмотря на нормативную активность министерства, столпотворений в коридорах военкоматов, как уже говорилось, нет. Одна из причин – обращение главнокомандующего Валерия Залужного к женщинам с просьбой: "Не бежать в военкомат и не создавать очередей". По его словам, украинки будут поставлены на воинский учет планово и постепенно.

Чтобы узнать, что же происходит на практике, приходят ли женщины становиться на учет и есть ли ажиотаж среди готовых воевать не только в соцсетях, Liga.net отправилась в один из киевских территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП). По-старому – в военкомат.

Ажиотажа нет

Обычный приемный день, кабинет военного комиссара Деснянского ТЦКСП. Напротив хозяина кабинета, полковника Дмитрия Клабукова сидит девушка и эмоционально объясняет:

- Я не хочу в резерв, я хочу призваться! – и добавляет, что хочет служить в МПЗ – морально-психологическом обеспечении военных формирований.

- В МПЗ нет свободных должностей, но есть другие. Подойдите к командиру нашего территориального батальона в четвертый кабинет, он вам все расскажет, – отвечает полковник.

Молодая женщина стремительно уходит. Сегодня она – единственная посетительница, пришедшая с целью призваться.

Начальник отделения воинского учета и бронирования сержантов и солдат запаса Деснянского ТЦКСП капитан Дмитрий Гришков комментирует ситуацию:

– Наплыва женщин, которые хотели бы встать на воинский учет, пока нет, – говорит капитан Гришков. – С начала года к нам пришли только четыре или пять женщин. Одна из них, например, устраивалась на работу бухгалтером, и работодатель потребовал военный билет. Сейчас она проходит военно-медицинскую комиссию. Остальные тоже приходили, потому что потребовал работодатель.

Порядок постановки женщин на учет такой: нужно прийти в военкомат с паспортом, налоговым номером, копией диплома или справкой с места работы. Получить направление на медкомиссию и явится туда с результатами общего анализа крови, мочи, кардиограммой, флюорографией и справкой от гинеколога.

– Нашу медкомиссию, если особых жалоб нет, можно пройти за два часа: окулист, стоматолог, терапевт, психиатр, невропатолог, хирург, – объясняет Гришков. – Потом комиссия выдает справку, женщина пишет заявление о постановке на учет, и уже через неделю мы выдаем ей временное удостоверение.

Сейчас, как и раньше, в военкомат за документами приходят в основном женщины-медики – медсестры, фармацевтки, фельдшерки. Они и до нового приказа Минобороны были военнообязанными. Паники среди них и тех, от кого требуют военный билет работодатели, нет. Никто не спрашивает, призовут ли их в армию, не переживает, что будет, если начнется война.

– В мирное время женщины могут идти на военную службу только добровольно – по контракту, – объясняет Гришков. – По законодательству, они могут попадать под призыв лишь в случае мобилизации или военного положения.

В военкомат и лично Гришкову звонят руководители предприятий района. Спрашивают: "Что делать? Отправлять женщин за военным билетом или нет?". Люди не понимают, как быть, ведь с одной стороны, есть расширенный список профессий, по которому встать на учет должны почти все женщины. С другой – новости о том, что Минобороны подготовило еще один приказ, который сокращает список до 14 специальностей и 6 профессий. Сейчас этот приказ – на согласовании с МВД, СБУ и Службой внешней разведки.

– Я на все звонки отвечаю так: "Вы пока не спешите, все может измениться. Мы ждем новую редакцию приказа с обновленным списком специальностей и профессий", – говорит Гришков.

Может случиться так, что женщин, которые уже получили военный билет, придется снимать с учета, – в случае если в новом приказе Минобороны не окажется их специальности. А вот будут ли штрафовать тех, кто не получит военный билет, хотя должен, пока непонятно. Во-первых, еще точно неизвестно, будут ли штрафы. Во-вторых, проконтролировать тех, кто не встал на учет, военкоматы могут только во время проверок предприятий. Но проверяют далеко не всех.

– В Деснянском районе больше трех тысяч предприятий, – говорит Гришков. – Мы проверяем те, которые утверждены по плану.

Как начать защищать Родину

Хотя очередей из тех, кто хочет защищать Родину именно сейчас, под военкоматом нет, это не значит, что никто не хочет воевать.

– Сейчас все происходит точно так же, как было в 2014 году, – рассказывает заместитель военного комиссара Олег Моисеев. – Сначала много звонков – столько, что дежурный не успевает поднимать трубку. А потом, когда в 2014-м объявили мобилизацию, здесь под военкоматом была очередь.

В военкомат звонят люди, которые хотят быть готовыми к возможной войне. Моисеев называет их "те, кто готов взять в руки оружие". В основном, это мужчины с опытом срочной службы.

– Даже если они служили 25 лет назад, держать в руках оружие – это как ездить на велосипеде. Если один раз научился, уже не забудешь, – говорит заместитель комиссара.

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У тех, кто хочет сейчас защищать родину, есть несколько вариантов. Людям, которые стоят на воинском учете, не нужно делать ничего: если объявят мобилизацию, им придет повестка.

Тем, кто не стоит на учете, или стоит, но хочет быть полезным сегодня, можно записаться в батальон территориальной обороны – отдельные войска в составе ВСУ. Люди, которые состоят в батальоне, защищают свой город. По закону "О национальном сопротивлении", к концу весны 2022 года в Украине должны быть 25 бригад теробороны – по одной в каждой области и отдельно в Киеве. В каждом районе создается свой батальон. Всего в составе бригад должно быть сформировано более 150 батальонов.

В киевской теробороне сейчас 400 человек, еще 200 оформляют документы и проходят медкомиссию. По словам командующего Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина, в приграничных областях силы теробороны сформированы на 70%.

Чтобы попасть в тероборону, нужно заключить контракт. Он может быть на так называемую "действительную контрактную службу", когда человек все время находится в батальоне. Те, кто хочет в мирное время продолжать заниматься обычными делами, могут заключить контракт в резерв. На практике это выглядит так: резервист продолжает жить своей жизнью и ходить на обычную работу, но если объявят военное положение или мобилизацию, пойдет защищать город.

Чтобы заключить контракт, нужно или удостовериться, что вы стоите на воинском учете, или встать на него, а потом собрать пакет документов (паспорт, военный билет, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей) и пройти медкомиссию. Сегодня массовых визитов людей, желающих пройти все эти бюрократические процедуры, нет.

– Тех, кто приходит, мы приглашаем на собеседование к командиру батальона, – говорит военный комиссар Дмитрий Клабуков. – В первую очередь, мы берем людей с опытом срочной службы. Если его нет, назначаем на небоевые должности – деловодов, связистов.

Для тех, кто служил в армии 20 лет назад, есть программа переподготовки в специальных учебных центрах. Для тех, кто не служил никогда, существует альтернатива, чтобы получить военный опыт – пройти учебные сборы. Они могут длиться день, неделю, десять и даже 30 дней.

– Сборы – это комплексное обучение. Там есть стрелецкие дни, медицинская, огневая подготовка и так далее, – объясняет Клабуков. – Но это не происходит так, что человек вступает в батальон и сразу едет на курсы. У батальона есть план по занятиям. Резервистов заранее предупреждают, и они приезжают.

Люди, которые не заключили контракт с батальоном теробороны, но хотят прокачать свои военные умения, тоже могут проходить сборы. Для этого нужно связаться с командиром батальона или зайти на страницы региональных подразделений теробороны в соцсетях и позвонить по указанным там телефонам.

Если завтра война

В военкомате обычный рабочий день. Прием – с 9:00 до 13:00. В 9:30 перед входом очередь – около десяти мужчин разного возраста переминаются с ноги на ногу на морозе. В длинных коридорах военкомата – тоже небольшие очереди. Лица у людей – недовольные и будто заранее раздраженные списками справок, которые предстоит собирать. Ни воинственности, ни даже тревоги, которые есть в СМИ и соцсетях, в этих лицах нет.

"Я пришел за приписным, переезжаю в другой район", – говорит парень лет 20-ти. "Я тоже за приписным, на учебе требуют", – сообщает другой. "И я за ним, на работе попросили принести", – вставляет мужчина лет 40 в очереди под одним из кабинетов.

Перед дверью в другой кабинет стоит совсем юный высокий парень. Рассказывает, что год назад ему пришла повестка на срочную службу, но с его диагнозом не служат: "Год назад я прошел медкомиссию. Мне обещали перезвонить и сказать, что делать дальше. Но никто не звонил. Когда я набрал сам, сказали прийти сюда". Рядом – другой парень. Он слушает наш разговор, а потом раздраженно вставляет, что приходит в военкомат уже раз в 20-й – ему нужен документ для учебы, но его дело потеряли. Никого, кто бы пришел из-за угрозы российской агрессии, в этой очереди нет.

– В приемные дни мы принимаем граждан по личным вопросам – постановка и снятие с воинского учета, оформление военного билета или временного удостоверения, проводится прием призывников, – рассказывает капитан Дмитрий Гришков. – Кто-то переезжает в другой район и должен сняться с учета у нас. Приходят участники АТО – им нужно направление на медико-социальную экспертизу (МСЭК) или справка о периодах военной службы для пенсии. Обращаются призывники. Сейчас ничего не изменилось – вопросы те же, что и раньше.

У полковника Клабукова вряд ли мог быть другой вариант ответа на вопрос: "Если завтра война, мы к ней готовы?". Он уверенно отвечает:

- Да, мы постоянно готовы к войне. Осуществляется подготовка, уточнение по командам. Если будет команда о мобилизации, военнообязанные должны срочно прибыть, – полковник рассказывает, что делается конкретно сейчас. – Проводятся занятия по отработке развертываний пунктов сбора, участков оповещения.

Основная задача, говорит Клабуков, – морально подготовить к войне население.

– Что это значит?

– В первую очередь, не паниковать. А дальше – военнообязанным явиться в комиссариат с военными билетами, чтобы защищать свою Родину. Женщин, которые этого хотят, тоже приглашаем.

До конца приемного дня в военкомате остается час. В коридоре с ноги на ногу все так же переминаются люди с недовольными лицами – студенту нужно получить приписной, медсестре – сняться с воинского учета по возрасту, мужчине лет 40 – получить документы для трудоустройства. Никто из них даже не листает в очереди ленту фейсбука, где только и разговоров, что о войне.

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