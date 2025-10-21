Именно он сделал уникальные фото Виктора Ющенко во время приготовления ужина на обычной киевской кухне. Именно он стал случайным свидетелем разговора Леонида Кучмы с лидером Китая о ядерном оружии. И именно он снял уникальные кадры последствий бомбардировки Грозного Россией. Также он видел лично сквозь объектив камеры задержание Саддама Хусейна.

Все это – лишь малая часть эпизодов его жизни. Их носитель – легендарный фотокорреспондент Ефрем Лукацкий. И именно он – гость выпуска "LIGA.Подкаст".

Это разговор не о фото. Это разговор о невероятных историях, которые сопровождают фактически каждый его снимок. Внутри вы узнаете о его диалоге без камер с Ринатом Ахметовым, советах Петру Порошенко в первые месяцы войны в 2014 году, аудиенции у Джохара Дудаева в разгар Первой чеченской войны и уникальной съемке ночи принятия украинской Конституции.