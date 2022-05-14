UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Истории | Роды в подвале и пленные россияне. Как роддом "Лелека" встретил войну

Цей матеріал також доступний українською
Роды в подвале и пленные россияне. Как роддом
Фото: "Лелека"
14.05.2022, 09:00

На мониторе компьютера включается черно-белое видео. Съемка через окно. Большие снежинки быстро и хаотично летят вверх – как бывает во время сильной метели. Хорошо, пока не появляется звук. Ползунок громкости идет вверх, и все громче становятся залпы и взрывы. Это не снег, это обломки снарядов установки залпового огня "Град". Съемка велась через окно роддома "Лелека" в Пуще-Водице под Киевом, который россияне обстреляли 11 марта.

Видео включает директор "Лелеки" Валерий Зукин. Его медучреждение во время обороны столицы находилось практически на линии огня – в четырех километрах от Горенки и в шести по прямой – от Бучи. С 24 февраля по 13 марта Зукин жил в "Лелеке" вместе с бригадой медиков. Сначала там еще рождались дети, а потом роддом превратился в госпиталь для раненых военных и гражданских из Киевской области, а также перевалочный пункт для эвакуируемых. Всего в течение марта медики роддома оказали помощь более 500 раненым.

Параллельно с этим "Лелека" оказался в центре локального скандала: несколько десятков женщин, заплативших за сопровождение беременности и роды в "Лелеке", не получили услуг, и пока им не вернули деньги. Женщины уже обратились к адвокатам, Зукин уверяет: деньги всем вернет.

РОДИЛЬНЫЙ ЗАЛ В ПОДВАЛЕ

В ночь на 24 февраля Валерий Зукин почему-то проснулся в 3:30 утра. Пытался заснуть, а когда не удалось, решил: дождусь хотя бы шести, встану и поеду на работу. Где-то через полтора часа услышал взрывы и сразу открыл фейсбук и новости. Там писали: Россия напала на Украину, бомбят наши города. Валерий Дмитриевич встал, бросил в сумку рубашку и поехал в "Лелеку". В следующий раз ночевал дома уже через два месяца.

"Не могу сказать, что я совсем не верил в возможность войны, – говорит Зукин и затягивается айкосом в кабинете своей клиники репродуктивной медицины "Надия" в Киеве. Обычно он не курит в помещении на работе, но сейчас делает исключение: "так лучше думается". – Но такой войны, когда будут бомбить Киев, а в шести километрах от "Лелеки" россияне оккупируют города и будут творить то, что творили, я точно не ожидал".

Тем не менее в "Лелеке" на всякий случай заранее обустроили подвал – там и так была подведена вода, а сейчас туда спустили медицинскую кровать, оборудование и баллон с кислородом.

Когда Зукин приехал в роддом, сотрудники и роженицы были напуганы. Кто-то из врачей и медсестер не пришел на смену и уже уехал из города. Но небольшая группа медиков осталась. Первые дни, когда никто ничего не понимал, работали по инерции – проводили рабочие пятиминутки и принимали роды под звуки взрывов, которые становились все громче.

Роды в подвале и пленные россияне. Как роддом "Лелека" встретил войну

Родившие женщины оставались в роддоме на неопределенный срок – пока не будут знать, как и куда смогут уехать. Вместе с ними в "Лелеке" жили мужья и члены семей. Кто-то не знал, что делать, а кто-то уже не мог вернуться домой.

Зукин вспоминает женщину, которая в те дни рожала в "Лелеке" и была вместе со своим мужем-итальянцем. Через некоторое время после родов они должны были отправиться в Италию, плана Б у них не было. Неделю прожили в "Лелеке", а затем смогли выехать на запад страны. Зукин держит с ними связь – сейчас они уже в Италии. Была и другая женщина – она лежала в "Лелеке" из-за угрозы прерывания беременности. Впоследствии Зукину удалось вывезти ее во Львов.

На третий день войны к роддому подъехала машина. Из нее вытащили раненых гражданских, которым требовалась срочная помощь. Оказалось, что кроме "Лелеки", рядом нет других медицинских учреждений.

"Тогда в Горенке у аптеки упала бомба или снаряд – я не знаю, что там упало, – говорит Зукин и снова затягивается айкосом. – Пострадавших привезли к нам. Среди них был парень, который сидел в машине и ждал свою мать из аптеки. Взрыв произошел прямо возле авто. У него были очень тяжелые ранения. Мы оказали первую помощь, затем его отвезли в больницу. Там он умер.

С этого дня раненых привозили постоянно. Врачи оказывали помощь им и параллельно продолжали принимать роды. Зукин открывает статистику на своем компьютере и вводит дату 24 февраля. Только тогда в "Лелеке" родились восемь младенцев. В общей сложности с начала войны до 4 марта врачи приняли 25 родов. Зукин открывает статистику за 2021 год и вводит те же даты – 24.02 – 04.03. Тогда родилось 75 детей. Втрое больше.

Фото: Лелека

"В первые дни марта мы принимали роды в подвале, – рассказывает директор "Лелеки". – Так было два или три раза. Там же в подвале делали анестезию. А бывало, что после кесарева сечения мы спускали женщину в подвал и накладывали там швы. Слава богу, осложнений ни у кого не было. Наверное, все чувствовали, что нужно рожать без фокусов".

После родов, как и по протоколу, роженицы еще два часа проводили в родильном зале, а затем, если воздушная тревога заканчивалась, их поднимали в палаты.

Воздушная тревога – довольно условное понятие в "Лелеке". Сирен рядом с роддомом нет, и медики сами объявляли тревоги, когда обстрелы усиливались. Тогда все жильцы дома спускались в подвал. Зукин показывает фото – женщины в халатах сидят на лавочках у стен и держат новорожденных на руках.

"Роженицы вели себя на редкость мужественно, – рассказывает Валерий Дмитриевич. – Ни у кого не было нервных срывов, все как-то собрались. Я заметил, что в это время очень изменилось отношение к детям. Если раньше новорожденных часто отдавали медсестрам, чтобы отдохнуть от их крика, то сейчас такого не было вообще. Дети все время были вместе с мамами".

Фото: Лелека

Когда взрывы раздавались громко и женщины пугались, Зукин успокаивал: "Когда лупит громко, то не страшно, то наши". А еще пытался шутить: "Привыкайте. Ребенок будет кричать громче".

После 4 марта, когда обстрелы в районе Пущи усилились, "Лелека" перестал принимать рожениц. Тех, кто все же приезжал, отправляли в городские роддома. А здание в Пуще полностью превратилось в госпиталь и перевалочный пункт для эвакуируемых.

РАНЕНЫЕ И ПЛЕННЫЕ

Каждый день в "Лелеке" привозили 30-35 раненых. Там им оказывали первую помощь – останавливали кровотечение, работали с ожогами и гемотораксом – это когда кровь попадает в грудную полость и нужно снять давление с легких. Зукин описывает то время коротко: "У нас было месиво".

На пике обороны Киева в "Лелеке" могли одновременно жить до 160 человек – сотрудники и члены их семей, пожарные – ведь пожарную часть эвакуировали в роддом, а в ее здании расположили часть ВСУ. Потом начали приезжать люди, которых вывозили из Горенки и Мощуна. Они не жили в "Лелеке" долгое время, просто ночевали. Все их кормили и оказывали медицинскую помощь.

Волонтер из Горенки Лариса Лещинская все время была на связи с Валерием Зукиным. Горенка и Мощун оказались в эпицентре обстрелов, и Ларисе, которая до войны работала юристом, вместе с другими волонтерами пришлось взять на себя организацию жизни в селах во время войны.

Фото: "Лелека"

"В первые дни войны люди начали спрашивать, где брать лекарства и еду, ведь все магазины закрылись, – рассказывает Лариса. – Тогда мы с активистами, которые раньше занимались местным самоуправлением, экологией, инфраструктурой, объединились и начали действовать. Создали группу и распределили, кто чем занимается – еда, лекарства, эвакуация".

Сначала активисты договорились, что в Горенку завезут хлеб, уже 29 февраля в село приехала первая гуманитарка. Приблизительно в те же дни возле аптеки разорвался снаряд, и одна из волонтеров, Яна, вывозила раненых в больницу. Когда она вернулась, сказала Ларисе: "Раненых будет принимать "Лелека". Их директор согласился помогать всем. Сама Яна занималась эвакуацией людей. В одну из поездок ее убили.

Киев защищала 72 отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев, и Зукин все время держал связь с ее медицинской службой. В роддоме разработали алгоритм:

"Когда поступал раненый, прежде всего мы выясняли его состояние и осматривали прямо на улице в машине скорой, – рассказывает Валерий Дмитриевич. – Потом нужно было снять с него оружие, все эти, как их там, подвески, разгрузки. Убедиться, что нет гранат – это очень важно, ведь безопасность медперсонала. Затем в отдельной комнате ему оказывали помощь, далее решали вопросы транспортировки в больницу. Если раненых было много одновременно, распределяли, кому оказывается помощь в реанимационном зале, а кому на кушетках".

Фото: Лелека

Не все раненые выживали. Но были и те, кого в роддоме оставляли на сутки, а потом они могли вернуться на боевые позиции. Зукин вспоминает случай: в "Лелеку" привезли пятерых раненых и уже вынесли из машины, когда директор увидел, что на пассажирском сиденье в кабине тоже сидит человек.

Я говорю военному, который их привез: Давай этого из кабины доставать. Он отвечает: "Там 200-й. Посадил в кабину, потому что другого места не было". 200-й – это значит, что человек уже умер. Но я все равно полез в кабину, а там он живой! Мы его быстро на носилки, реанимировали, и он выжил. Какая-то чуйка сработала".

В другой раз в "Лелеку" привезли раненого деда. Зукин спросил его: "Дед, как тебя ранили?" Оказалось, что россияне ехали на танке за Мощуном, увидели деда в огороде и начали стрелять, перебили ноги. Деду повезло: его нашли наши и привезли в больницу. Везли в багажнике, потому что другого места не было.

Пленных также привозили в "Лелеку", но Зукин их не принял. Сказал: "Везите сразу в госпиталь". Сейчас он рассказывает: "Не то, что я так кровожаден. Но представьте себе, у меня сидят семь наших раненых. И тут я отведу туда россиянина. Что они с ним сделают? Убьют". Зукин задумывается, гладит себя по лысине: "Да, откровенно говоря, у меня не было большого желания их принимать. Я с ними не разговаривал, только видел, что молодые и испуганные".

ПОД УГРОЗОЙ ОКРУЖЕНИЯ

В то время Зукину приходилось работать одновременно Зеленским и Арестовичем для жителей роддома – быть (или хотя бы выглядеть) спокойным и уверенным, не допускать паники среди сотрудников. Директор вспоминает, что все время ходил в костюме и светлой рубашке с галстуком. Постоянно говорил: "Все будет хорошо", а сам думал: "Хрен его знает, что делать".

"В критических ситуациях в замкнутом коллективе всегда есть паникующие люди, – рассказывает Валерий Дмитриевич. – Эта паника возникает из-за слухов. Кто-то слышал, что нас окружают, кто-то кому-то сказал, что видел россиян на 14-й линии трамвая. Я отвечал: "Ну ладно, даже если видели. Нам дали автоматы, так что оружие есть". В советской армии неплохо учили им пользоваться, и хотя я не самый лучший стрелок, но помню, как это делать. Я прикинул, что если полезет какая-то ДРГ из трех-пяти человек, мы дадим отпор. Если больше – наверное, ничего не сможем поделать".

Фото: Лелека

Зукин не хочет приводить конкретные примеры, но перечисляет: в критических ситуациях в коллективе всегда есть паникующие, те, кто действует так, как большинство, те, кто слушается руководителя. Он говорит: единственное, что понимал точно – если он уйдет из роддома, другие сотрудники тоже уйдут.

"Поэтому выбора у меня особо не было, – вспоминает Валерий Дмитриевич. – Я живой человек, мне 65 лет. Вы думаете, мне не было страшно, не хотелось куда-нибудь убежать? Хотелось. Но я видел этих солдат, эту 72 бригаду. Они ведь не убегали".

Зукин пытался поддерживать боевой дух в коллективе. Каждое утро начинал пятиминутки с гимна Украины и говорил сотрудникам, что сейчас они защищают не только "Лелеку", но и Киев, и всю страну. В течение дня получал сообщения от друзей и знакомых из других стран – Испании, Франции, США, Канады. Они приглашали к себе. Зукин отвечал: "Я приеду. Но не сейчас, а праздновать победу.

Фото: Лелека

Он быстро переключается с воспоминаний на внешний мир. Открывает на компьютере Google Chrome и печатает в строке поиска: "Гугл мепс", диктуя это словосочетание вслух. Находит на карте Пуща-Водицу и показывает:

- Линия обороны Киева пролегала вот здесь, "Лелека" вне ее. Мы были под угрозой окружения, как Буча.

– Вы тогда понимали, что может быть окружение?

– Понимал. Но никому об этом не говорил. Размышлял, что делать, если так случится. Думал, как мы будем вести переговоры с россиянами. Ничего не придумал, – Зукин на три секунды умолкает, а потом продолжает немного неожиданно. – Когда я видел лица бойцов, которых к нам привозили, я не мог их бросить. Представьте, они были там в окопах, и тут попадают к нам. Здесь ходят медсестры, им оказывают помощь, кормят, они лежат на белых простынях, пахнет чистотой. Для них это было, как попасть в другой мир. Подтверждением того, что все еще есть нормальная жизнь, все держится и все вернется.

Единственный план Б, который удалось придумать: если поступит информация об окружении, все сотрудники "Лелеки" сразу сядут в транспорт и уедут из роддома. Потому Зукин понемногу отправлял оттуда людей и все время пересчитывал количество машин. Настроение колебалось, были минуты отчаяния. Но Зукин пытался их отгонять.

– Вы верующий человек?

– В общем-то нет. Но я верю в судьбу. В то время внутри себя я, наверное, опирался на мысль, что мне везет по жизни, и на ощущение, что все будет хорошо.

ОБСТРЕЛ ИЗ "ГРАДА"

11 марта вокруг роддома все громыхало и падало. Так много сильных обстрелов раньше не было. День продержались, а ночью Зукин, как обычно, отправился спать в палату. Но не мог уснуть от взрывов. Поэтому впервые за войну спустился ночевать в подвал.

"И здесь так тряхнуло весь дом, что мне казалось, он рухнет, – вспоминает Валерий Дмитриевич. – Я выбежал посмотреть, что произошло, пересчитать людей, все ли на месте и живы. Один пожарный был тяжело ранен".

Зукин показывает черно-белое видео той ночи. Что-то похожее на снег – это обломки снарядов "Града", которыми обстреляли роддом. В тот момент почти не было чувств – ни страха, ни паники. Одна мысль: "По нам долбят". Врачи и медсестры – кто-то испугался, а кто-то нервно смеялся. Зукин пытался шутить даже тогда:

"Одна из медсестер побежала в душ, когда начали стрелять, – рассказывает директор. – А потом выбежала, обернутая только полотенцем. Я говорю: "Анечка, когда бы я тебя увидел в таком виде? Надо искать приятное – ты выглядишь неплохо".

Фото: Лелека

Даже тогда роддому, можно сказать, повезло. Раненого пожарного спасли. В здании только выбило окна и двери. А на следующий день военные рассказали Зукину, что по "Лелеке" били прицельно – знали, что там принимают раненых.

Позже полицейский рассказал мне, что нашли человека, передавшего наши координаты, – говорит Валерий Дмитриевич. – Некий асоциальный тип, который ездил на велосипеде по Пуще и сдавал все объекты, которые затем обстреляли. Платили ему 400 грн за одну точку".

Зукин достает телефон и спрашиваете: "Вы знаете, как это делается? Я вот не знал" – имея в виду процесс, как передают координаты. Заходит в карту, ставит отметку, показывает координаты и нажимает копировать. На той же карте Зукин показывает: "Вот "Лелека". Вот Мощун, вот Горенка – их полностью разрушили. А вот Буча. Если считать расстояние по прямой, будет шесть километров. Вот сюда они выходили и лупили по нас из минометов. Расстояние позволяло, потому что долетает на восемь километров".

Зукин по образованию – генетик. До основания собственных клиник был заведующим эмбриологической лабораторией сначала в Донецке, затем в Киеве. Служба в советской армии более 40 лет назад – единственное, что связывало его с военным делом до 24 февраля. Но сейчас он охотно рассказывает о том, как работает вооружение:

"Знаете, как работают современные минометы? Там есть спутниковая геолокация. Они ее ставят, вводят координаты – и больше вообще ничего не нужно. Компьютер все рассчитывает. Уже не нужно никаких наводчиков, нечего делать вручную. Мне это военные объяснили".

Фото: Лелека

После обстрела "Лелеки" стало понятно, что оставаться там опасно – "пункт уже засвечен". В течение двух дней все находившиеся в роддоме сотрудники выехали в Киев. Зукин также уехал, а потом вернулся и провел в "Лелеке" еще два дня – на смену его команде туда пришел медицинский батальон "Правого сектора", нужно было показать им, где что лежит.

Из "Лелеки" Зукин переехал в "Надию". Жил в кабинете, где проходит наше интервью. У двери здесь до сих пор стоит прислоненный к стене матрас, на полу рядом с маленьким диванчиком – полупустая бутылка "Боржоми".

"Когда я здесь поселился, в клинике уже жили медработники, – рассказывает Зукин. – Они и сейчас здесь живут. Есть те, кому уже некуда идти".

После Пущи Киев казался почти курортом: нет обстрелов из "Градов" и минометов. Лишь воздушные тревоги и иногда прилетают ракеты. Но это такое, ракета может прилететь где угодно.

"Единственная медицинская работа в "Надие" тогда и сейчас – сохранение эмбрионов, – рассказывает Валерий Дмитриевич. – Мы заморозили их в самом начале войны, но постоянно нужно добавлять жидкий азот, а для этого – каждые две недели привозить машину с ним. Я этим занимался. Также мы открыли женскую консультацию на Печерске и временное отделение "Лелеки" в пятом роддоме. Сразу заказали новые окна для здания в Пуще. Может, еще рано, но мы уже их ставим".

70 000 ГРН ЗА НЕСОСОТОЯВШИЕСЯ РОДЫ

В истории войны "Лелеки" есть и другая сторона. Это женщины, которые в марте должны были рожать там, заплатили десятки тысяч гривень, но роды проходили в других местах. То же касается тех, кто оплатил программу беременности, но не получил этих услуг.

27 марта на фейсбук-странице "Лелеки" появился пост. В нем администрация роддома писала: находящиеся во Львове беременные могут посещать маленький местный родильный филиал, оставшиеся в Киеве – обратиться в женскую консультацию "Лелеки" на Печерске, в Одессе работает "Надия-Одесса". Для тех, кто хочет расторгнуть договор, был прописан порядок действий, как это сделать и вернуть средства. Сроков возврата в посте нет.

Под этим сообщением – комментарии от женщин: "Я заплатила за роды 70 000 грн. Мне рожать через две недели. Где вы предлагаете брать деньги на роды в другом городе?"; "Согласно договору с "Лелекой" об обстоятельствах непреодолимой силы и невозможности выполнять свои обязательства стороны должны сообщать за 15 дней. Вместо этого от "Лелеки" в течение месяца было слышно только "Мы решаем этот вопрос, ждите", "Лелека, вы за две недели не нашли возможности со мной связаться. Не то что вернуть деньги".

Фото: Лелека

Мария Сирош – одна из будущих мам, у которой с "Лелекой" был договор о сопровождении беременности. Она рассказывает:

"У меня был договор с 26 января, я заплатила 41 000 грн. И даже полный скрининг первого триместра беременности пройти не удалось. "Лелека" перестал отвечать на звонки и сообщения. Мне успели сделать только стандартные анализы при постановке на учет. Также 17 февраля я провела дополнительный анализ за 12 800 грн. Результаты должны были поступить через две недели, но их не было. Врач, ведущая мою беременность, отвечала в вайбере, что из Пущи вывозят сервер из-за обстрелов, а вопросы по прекращению договора просто игнорировали. 11 марта они сообщили, что не смогли провести исследование и результатов не будет".

Мария не обращалась в полицию по возврату средств, но вместе с группой пострадавших обратилась к адвокатам.

"Пока, к сожалению, ничего устроить не удалось, – говорит Мария. – Все пострадавшие получили сообщения от "Лелеки", что по поводу возвращения средств с ними свяжутся до 1 июня".

Фото: Лелека

Зукин не очень хочет обсуждать эту сторону истории. Он эмоционально говорит: "Никто из звонивших по поводу возврата средств не поинтересовался, как мы здесь, не убило ли нас бомбой. Меня называют мародером! Наверное, они думают, что я взял их деньги и сижу где-нибудь в Европе". Он продолжает: "Как я мог, находясь там, обеспечить возврат средств? Сервер не работал, деньги на банковских счетах – оборотные. Как я мог сказать эвакуированным и раненым из Мощуна, что не буду их кормить, потому что мне нужно возвращать средства за несостоявшиеся роды?" Директор роддома уверяет: деньги вернут всем. Но на это уйдет время.

Конечно, мам, которые вынуждены рожать в эвакуации и полной неопределенности, в том числе финансовой, такой ответ не устраивает.

НОВЫЕ ОКНА

Сейчас Валерий Зукин занимается ремонтом "Лелеки" в Пуще-Водице и пытается настроить работу полноценного отделения во Львове. А еще – сотрудничает с волонтером из почти разрушенных Горенки и Мощуна Ларисой Лещинской. По ее словам, только в Мощун вернулось около 150 местных жителей. Но им негде жить.

"Они сидят в своих погребах, натянули тенты во дворах. Местные власти говорят: "Это их проблемы, что они уже вернулись, – рассказывает Лариса. – Валерий Дмитриевич постоянно с нами на связи. Мы вместе думаем, как дать людям жилье и отстроить Мощун и Горенку. Он предложил искать модульные дома и устанавливать их во дворах. Занимается поисками финансирования за границей. Он не бросил нас, хотя мог бы сказать: "Медицинская помощь закончилась. Зачем мне ваша Горенка и ваш Мощун?"

Лариса рассказывает: даже когда медики уехали из "Лелеки", они консультировали по телефону. Когда вернулись в конце марта, сделали аптечный киоск и организовали прием врачей для местных. Прием продолжается и сейчас.

Фото: Лелека

"Лелека" открылась в 2016 году, а начало строительства Зукин планировал на февраль 2014. Тогда случился сначала Майдан, затем – аннексия Крыма и война на Донбассе. Зукин тогда случайно посмотрел интервью с Кахой Бендукидзе. Бывший министр экономики Грузии рассказывал, как во время войны с Россией Саакашвили призвал бизнесменов не останавливать строительство больниц и роддомов – потому что "у страны, в которой строятся роддома, есть будущее".

Простая и банальная фраза, но тогда, в 2014 году, она запала в душу Зукину, и он продолжил строить, не смотря ни на что. Возможно, именно поэтому он заказал новые окна в "Лелеке" сразу после отступления россиян из Киевской области. Чтобы видеть будущее через них.

Читайте также
"Вивезли понад 150 людей з Бучі та Ірпеня" Як БО "100% Життя" допомагає українцям у війну

Роды в подвале и пленные россияне. Как роддом "Лелека" встретил войну
Роды в подвале и пленные россияне. Как роддом "Лелека" встретил войну

специальный корреспондент LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война медики военные раненые роддом оборона киева
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
 