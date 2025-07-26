Травма порождает жестокость. Как психолог Татьяна Руденко помогает военным и их семьям

15 лет назад Татьяна Руденко поступила на факультет психологии, чтобы получить ответ на интересующий ее с детства вопрос: как именно устроен человек.

Десять лет назад, когда Россия уже аннексировала Крым и началась АТО, Татьяна решила помогать военным и их семьям как умеет – а именно оказывать психологическую поддержку. Она создала общественную организацию "Свободный выбор" и вместе с двумя другими психологами начала работать как волонтер.

Сейчас "Свободный выбор" – это 52 психолога и около 1700 консультаций в месяц. А также – кемпы для семей погибших военных, приложение по психологической поддержке, которым пользуются более 40 тысяч человек, группы поддержки для подростков и многие другие направления работы.

LIGA.net пообщалась с Татьяной и узнала, как это, с нуля создать большую организацию и самостоятельно научиться работать с военными и членами их семей.

"Хотела разобраться, из чего состоит человек"

Татьяну Руденко с детства интересовал главный вопрос: как устроен человек. Ее мама работала на кафедре психологии, а отец – военный моряк. Он часто рассказывал истории, где на первый план выходили человеческие отношения и психологические знания помогали выходить из сложных ситуаций.

"Где-то в восьмом классе мне попала в руки научпопулярная книга по психологии, и я в нее залипла, – рассказывает Татьяна. – Потом, правда, был этап в жизни, когда я захотела "бороздить большие воды" – подала документы в Академию водного транспорта, как папа. Но, в конце концов, забрала документы и поступила на психолога. Это был естественный, очевидный выбор. Есть люди, которых интересует, как растение растет или другие физические процессы. Мне хотелось разобраться, как устроен человек и что у него в голове".

Татьяна Руденко. Фото: личный архив

Параллельно с учебой Татьяна работала. Вспоминает, кем только ни была: от уборщицы до эйчара. Во время финансового кризиса 2008 года даже поработала в сфере страхования, но выгорела и вернулась к практической психологии:

"Пошла работать школьным психологом и получать дополнительные специализации: когнитивно-поведенческая и схема-терапия добавились к моей базе знаний, – рассказывает Татьяна. – Третий большой пласт знаний – ЕMDR-терапию (метод психотерапии, который помогает обрабатывать травматические воспоминания и эмоции с помощью движения глаз. – LIGA.net) – я закончила изучать уже во время большой войны".

Пойти в терапию – это выбор

Революция достоинства окончательно расставила точки над "i" и дала понять, каким именно психологом Татьяна хочет быть. Ее близкие друзья пошли добровольцами в ВСУ сразу после аннексии Крыма, и стало ясно: начинается война, и она надолго. Решение пришло само собой: нужно создать организацию, которая оказывала бы психологическую помощь военным.

"Я начала искать единомышленников-психологов. Нашла. Нас стало трое: я, Тамара Придатко, Леся Ветер, – вспоминает Татьяна. – Мы не знали, как именно работать с военными и их семьями, у нас не было такого опыта. Были готовы учиться. Мы понимали, что для того, чтобы привлекать средства и развиваться, нужно создать общественную организацию. Но мы ничего не знали о том, как ее оформлять, делать отчеты, что такое устав, где его взять… Начали разбираться. Сначала захотели назваться "Коло". Потом оказалось, что в то время организаций с таким названием миллион. И вот нам уже нужно подавать документы, а названия нет".

Фото: личный архив Татьяны Руденко

Татьяна полночи пыталась придумать название. Крутила разные варианты, а потом вспомнила, что все началось с Евромайдана – с духа свободы и идеи о том, что человек сам может выбирать свой путь в жизни.

"Я начала раскручивать эту мысль дальше. Например, быть в депрессии и пойти в терапию – выбор. Не пойти в терапию – тоже. Я считаю, что каждый из нас несет ответственность за свое психическое здоровье. Кстати, оно именно психическое, не существует термина "ментальное здоровье". Mental health в переводе – это именно психическое здоровье. Но слово "психическое" до сих пор стигматизировано и отпугивает людей. Как будто это Волдеморт, которого нельзя называть. А я думаю, что важно называть вещи своими именами. В январе 2015 года мы получили документ: наша организация "Вільний вибір" начала существовать де-юре".

На первый грант купили принтер

Сначала девушки работали бесплатно как волонтеры. Их первым направлением стала работа с женщинами, которые ждут своих мужей-военных. Это были группы поддержки.

"Это была поддерживающая терапия. У нас не было своего офиса, но я тогда работала в детском центре, и нам выделяли время для этих занятий. Мы начали общаться с людьми: мы есть, к нам можно обращаться. Завели страницу в фейсбуке, рассказывали о своей деятельности коллегам, волонтерским сообществам, общественным организациям. И обращались семьи военных. Со временем появились первые ветераны, и мы начали работу с ними". У них были разные запросы: от посттравматических стрессовых реакций до поиска себя в гражданской жизни.

"Вільний вибір" рос. Работы становилось все больше, нужны были ресурсы и для самих психологов, которых тоже стало больше – около десяти. Речь зашла о стабильной оплате их труда. Также к команде присоединилась психолог Елена Сигута и начала активно развивать ОО. Вместе с Татьяной она приступила к управленческой деятельности:

"В такой работе выгорание наступает довольно быстро, – говорит Татьяна. – Плюс у каждой из нас были другие работы, которые приносили деньги. А "Вільний вибір" только отнимал время и силы. Мы прошли ряд крайне тяжелых кризисов, когда не хватало времени, сил, да и просто опускались руки... Иногда думала: "Эту историю надо закрывать. Потому что строить ОО, то есть масштабироваться и искать финансирование, не получалось. Для этого нужно было только этим и заниматься. Но как, если это волонтерство? На что жить?"

Фото: личный архив

Первый грант "Вільний вибір" получил от организации "Крым SOS": 10 000 гривен на развитие ОО. На эти деньги психологи купили принтер, флипчарт, бумагу и кое-что из канцелярии.

"Несколько лет мы работали как волонтеры, и эти первые деньги получили в 2015 году, хотя, пожалуй, могли раньше. Не знали как, – вспоминает Татьяна. – Бухгалтер у нас появился еще позже: этой работой тоже занималась я. Мой гуманитарный мозг взрывался. Мы с Еленой пошли на курсы фандрейзинга, управления неприбыльными организациями. Но стабильное финансирование мы начали получать, только когда стали авторитетным ОО. Были маленькими, но гордыми".

"Как представляли ветерана? Дедушка с гвоздичкой"

В 2016 году общественный сектор по теме военных и ветеранов начал активно развиваться. Это дало толчок для создания разных организаций. С некоторыми из них "Вільний вибір" стал активно сотрудничать:

"К нам направляли военных, имя "Вільного вибору" закрепилось в этой сфере. Все мы продолжали учиться дополнительно, и о нас знали как о доказательных психологах. А на практике получали тот опыт, которому негде было научиться: например, работа с травмой в условиях, когда травматическое событие не закончилось. Объясню, как это: человек попал в ДТП. Это случилось? событие закончилось, но могут быть последствия в виде посттравматических стрессовых реакций: расстройство сна, тревожность, панические атаки. Мы с вами живем в ситуации, когда "ДТП" происходят ежедневно. И нам сложно интегрировать этот опыт, ведь постоянно появляются новые травматические события. Это касается и гражданских, и военных".

Татьяна говорит, что унифицированного алгоритма, как помогать при каждой конкретной травме, нет и не может быть – все люди разные, и переживают опыт они тоже по-разному. "В ВСУ сейчас те, кто раньше сажал клубнику, строил бизнес или развозил молоко, – это тоже очень разные люди, – говорит Татьяна. – К тому же служба в пехоте – это одна история, а в ПВО – другая. Но в обоих случаях это могут быть достаточно сложные истории независимо от особенностей службы. Мы не можем точно сказать, как и что будет чувствовать военный, когда вернется в относительно мирное место".

Сложностей в работе прибавляла стигматизация ветеранов, которая была достаточно распространена до начала большой войны:

"Как представляли ветерана? Дедушка с гвоздичкой. В 2014-2015 годы добавлялось еще ложное представление о военных. На каждом шагу, помните, кричали "будет афганский синдром!". Но правда такова: вернутся "как из Афгана", если гражданские будут вести себя как советское говно".

Приложение "База" и возвращение улыбок вдовам

До начала большой войны "Вільний вибір" развивался органично. Грантов становилось все больше, появились амбициозные планы: создать приложение для действующих военных и их семей, которое поможет им в трудные моменты.

"В 2022 году, уже во время большой войны, мы выпустили это приложение, назвали его "База", оно бесплатное. Мы им очень-очень гордимся. В нем техники психологической стабилизации, упражнения, медитации, материалы о различных состояниях, чтобы человек мог понимать: сейчас со мной происходит это. А помочь я себе могу вот так. Некоторые функции работают без интернета. Мы добавили также контакты и возможность написать непосредственно психологу. Это не терапия, только один вопрос, но живой человек даст ответ. Например, что делать, если я две недели не сплю? Сейчас у нас есть данные, что "Базой" пользуются более 40 000 людей".

Сейчас в ОО "Вільний вибір" работает 52 психолога и 26 административных работников. Маленькая команда единомышленников выросла в мощную организацию. Только за май 2025 года психотерапевты организации провели более 1700 консультаций. А еще мы начали проводить группы для подростков – на них молодые люди учатся понимать свои эмоции и состояния. Проводят выездные кемпы для семей погибших военных в Карпатах – в этом году их было уже два, а планируется еще минимум четыре.

"Туда могут поехать мамы с детьми-подростками. Знаете, вдовы не улыбаются. Молчаливые. Закрытые. Такими приезжают. Но обратно возвращаются с улыбками, могут взаимодействовать с другими людьми. Будто физически меняются. Мы делаем все, чтобы дать им почувствовать: жизнь продолжается. Боль неминуема. Но другие страдания необязательны. Мы уменьшаем уровень боли до того, чтобы они могли жить и растить своих детей", – рассказывает Татьяна.

Один из кемпов. Фото: личный архив

"Вільний вибір" пытается охватить как можно больше сфер, где любые люди любым образом сталкиваются с травмой – своей или чужой. Например, издали руководство "Когда человек плачет" – гайд по первой эмоциональной поддержке для непсихологов, которые в своей работе контактируют с людьми в острых кризисных состояниях, переживающими горе и потерю, тревогу, агрессию. Участвуют в проекте Repower — это единственный проект в Украине, фокусирующийся исключительно на психологическом восстановлении действующих военных медиков.

Цель – научить справляться самостоятельно

Помимо военных украинцев, "Вільний вибір" помогает всем, кто стал на защиту Украины. Среди тех, кто обращается за помощью, есть военные из Канады, Беларуси, Великобритании. Основная цель – научить справляться со сложными ситуациями самостоятельно.

"Мы держим связь с некоторыми клиентами, – говорит Татьяна. – Это происходит так: например, в 2014-2015 годах ветеран обращается к нам и проходит терапию. Он получает инструменты для самоподдержки, знает, что делать во время разных состояний. В 2022 году он возвращается на войну и делится с нами: "Хорошо, что у меня появились эти навыки до большой войны. Теперь я знаю, что делать. Фиксирую "звоночки", когда нужно обратиться к психологу или психиатру, это не пугает. Дорожка протоптана".

Работа в "Вільному виборі" помогла Татьяне если и не ответить, то, по крайней мере, приблизиться к ответу на вопрос, который беспокоил ее с детства.

"Теперь я гораздо лучше понимаю, из чего состоит человек, – говорит Татьяна. – Но это не приносит облегчения. Травма порождает жестокость. Жестокость – новую травму. Люди приносят боль другим людям потому, что когда-то другие сделали больно им. И возникает ощущение, что этот цикл бесконечный. Временами это приобретает мировой масштаб. Моя розовая мечта – чтобы не было нужды в таких организациях, как наша. Но пока она не сбылась, мы существуем. Если вы военный или член семьи военного и вам нужна помощь, пишите нам в мессенджерах. Мы поможем. Конечно, бесплатно".

Когда Татьяне становится тяжело, она спасается работой. Это возвращает чувство контроля хотя бы над чем-то в жизни и дает еще одно ощущение: все не зря, эта работа приносит пользу обществу. Но главное – дает возможность того самого свободного выбора.

"У каждого из нас есть выбор: фокусироваться на чем-то хорошем или думать только о плохом. Я выбираю первое", – говорит Татьяна.