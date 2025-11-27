LIGA.net пообщалась с третьим президентом Украины Виктором Ющенко о ключевых событиях, формирующих повестку дня для Украины: от американского "мирного плана" и дискуссий о возможных переговорах с Россией – до роли партнеров и рисков давления на Киев. Разговор состоялся на следующее утро после очередного массированного обстрела россиян по столице и другим городам.

Ющенко резко оценивает предложения по территориальным уступкам: "Я не принимаю эти пункты. Это капитуляция".

В интервью – о том, способна ли Украина выстоять без помощи США, на кого можно опираться как на стратегического партнера, какой должна быть долгосрочная стратегия в войне и что означают последние политические скандалы для внутренней устойчивости государства.

Полный разговор – на LIGA.net.