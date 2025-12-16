Успішні закордонні підходи показали, що відповідальність за якість освіти лежить на всій спільноті

Освітня система не може і не повинна бути ізольованою від глобальних викликів (технології, війна, ринок праці, інформаційне навантаження), які змушують переосмислювати підходи до навчання. Діти народжуються за нової цифрової реальності, вони одержують інформацію не тільки з підручника, а й із тисячі джерел, і мислять не "уроками", а зв'язками. Це вимагає появи нової школи – не лише модернізованої, а й переосмисленої.

LIGA.net продовжує цикл публікацій "Школа в епоху змін" про нові тренди у сучасній освіті, які сьогодні входять у повсякденну практику українських шкіл.

Про навчання через дію, розвиток soft skills і проєктну роботу сьогодні говорять багато. Ці підходи стали звичними для освітніх стратегій і публічних дискусій. Але проблема не в термінах і не в методиках. Проблема в контексті, в якому вони застосовуються.

Без реального зв’язку школи з економікою, наукою і життям громади навчання через дію часто перетворюється на симуляцію.

