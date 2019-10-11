Политическая фишка Зеленского, или Коммуникация как искусство

У Марины Абрамович есть знаменитый перфоманс "В присутствии художника" (Artist is Present). Художница несколько суток сидела за столом, не вставая, и каждый желающий посетитель Музея современного искусства в Нью-Йорке мог сесть напротив и в течении минуты молча смотреть ей в глаза. Люди сутками торчали в очереди, лишь бы поймать этот волшебный момент. Идея Абрамович была глубокой – она дарила незнакомцам ощущение подлинного человеческого контакта. Сказать, что акция была изнурительной для самой художницы, – ничего не сказать. Самоистязание вообще важный компонент ее творческого стиля.

Вчерашний марафон общения президента Зеленского с прессой, длившийся 14 часов, был во многом похож на абрамовичский перфоманс. Он забрал на себя почти все общественное внимание в этот день, вызвал ажиотажный спрос на участие, причем не только в журналистской среде, и был тяжелым физическим и моральным испытанием для самого президента. Например, чтобы поддерживать голосовые связки в рабочем состоянии, требовались постоянные медицинские манипуляции. В итоге президент успел ответить на более чем полтысячи вопросов от 300 журналистов украинских и международных СМИ и установить национальный рекорд по продолжительности официальных мероприятий для прессы с участием первого лица.

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Нестандартные коммуникационные решения – очень узнаваемый компонент фирменного политического стиля Зеленского. Подводя итоги дня, президент написал на своей странице в Facebook "Марафон так марафон", то есть объединил вчерашнее мероприятие и знаменитые дебаты на стадионе в единую сюжетную линию. Коммуникационные спецоперации призваны обеспечить решающее преимущество в информационном противостоянии с противником. Кстати, в обоих случаях противник был, кажется, один и тот же – Петр Порошенко, который, как заявил вчера Владимир Зеленский, никак не может смириться с тем, что президентское кресло больше ему не принадлежит. Кроме того, действующий президент прекрасно осведомлен о сути доминирующего в украинском обществе запроса на обновление политики и по сути, и по форме, на усталость от казенных лицемерных ритуалов якобы общения власти с народом. В этом смысле марафон общения с прессой, как и дебаты на стадионе, - это стопроцентное попадание в целевую аудиторию. Президент – красавчик!

Акционизм как способ организации коммуникации по сложным и чувствительным для общества вопросам имеет ряд серьезных тактических преимуществ. Во-первых, вчерашним марафоном президент заработал право на молчание на неопределенный, возможно весьма продолжительный, период времени. После того, как Владимир Зеленский выложился на марафоне, отдав всего себя на растерзание акул пера, никто не станет требовать от него еще каких-то ответов. По крайней мере, не с легким сердцем и ощущением собственной правоты. Ожидается, что президента теперь оставят в покое. Уступка за уступку.

А во-вторых, пресс-марафон может оказаться более эффективным способом ухода до прямых ответов на сложные вопросы, чем тотальное молчание. Президенту ведь задали 500 вопросов лишь формально, на самом деле это были вариации трех-пяти ключевых проблем. Традиционные пресс-форматы предъявляют к спикеру определенные требования – быть конкретным, лаконичным и прямым (в смысле дать ответ точно на тот вопрос, который был задан).

Формат пресс-марафона дает возможность предпринять множество подходов к ответу на один и тот же вопрос, не особо заботясь о конкретности. Некоторые монологи президента оставили впечатление черновика, наброска, и если в заданных обстоятельствах это было целиком приемлемо, то на обычной пресс-конференции, где время дорого, спикеру бы это с рук не сошло. Как сказал Альфред Адлер, "две девушки – это меньше, чем одна". Бесконечно долгое общение с прессой менее информативно, чем ограниченное по времени.

Пресс-марафон произвел впечатление, создал уникальные условия для возникновения чисто человеческого контакта между президентом и представителями прессы, продемонстрировал президентский характер. Но насколько он обеспечил общество необходимой информацией? Коммуникация не является синонимом информирования, иногда одно может происходить совершенно независимо от второго.

Возможно, президент захочет и сможет сделать такие марафоны регулярными – ведь они хорошо купируют острые ситуации и разряжают общественное напряжение. И тут от аллюзий с путинскими прямыми линиями тут никуда не деться. Да, форматы совершенно разные. Между импровизацией и заготовленными ответами на подставные вопросы – пропасть. Между окопавшимся во власти тираном с корнями из спецслужб и политическим неофитом и трикстером, призванным взломать старую систему – совсем пропасть. Но это пропасть президент Зеленский легко может преодолеть – было бы желание. Надеюсь, не было. И не будет.