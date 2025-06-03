Более 3,7 млн украинцев переехали из своих жилищ, и большинство из них не планируют возвращаться в ближайшее время. Это шанс для общин, но они его игнорируют. И зря. Каждый десятый украинец больше не живет там, где родился. Большинство не планируют возвращаться.

Но готовы ли наши города сказать им: "Вы здесь дома"?

Почти 4 млн человек – это 11% населения страны: то есть каждый десятый украинец.

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