Понад 3,7 млн українців переїхали зі своїх домівок, і більшість із них не планують повертатися найближчим часом. Це шанс для громад – але вони його ігнорують. І дарма. Кожен десятий українець більше не живе там, де народився. Більшість – не планують повертатися.

Та чи готові наші міста сказати їм: "Ви тут вдома"?

Майже 4 млн людей – це 11% населення країни: тобто кожна і кожний десятий українець.