Думка
Уроки румунського Клужа: як українські міста можуть перетворити виклик на розвиток
Дмитро Васильєв
власник і СЕО компанії Archimatika
Понад 3,7 млн українців переїхали зі своїх домівок, і більшість із них не планують повертатися найближчим часом. Це шанс для громад – але вони його ігнорують. І дарма. Кожен десятий українець більше не живе там, де народився. Більшість – не планують повертатися.
Та чи готові наші міста сказати їм: "Ви тут вдома"?
Майже 4 млн людей – це 11% населення країни: тобто кожна і кожний десятий українець.
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