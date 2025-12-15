Ми продовжуємо публікацію колонок від військових про те, як і якими засобами ведеться сучасна війна – і як це виглядає для людей, які просто зараз працюють на фронті.

На четвертому році війни виконується завдання, щоб люди працювали за трьома критеріями. Перший – збереження життя і здоров'я людини. Другий – це комфорт служби. І третій – ми працюємо в команді як професіонали.

Через зміну поля бою зараз піхоті перші два пункти дуже важко реалізувати. На початку повномасштабного вторгнення, коли я служив у піхоті, перша безповоротна втрата у мене була у 2024 році. Так, були поранення, дехто втратив кінцівки, дехто отримав серйозні поранення, але всі живі, тому що життя і здоров'я – це найголовніше.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net