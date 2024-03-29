Пʼять інвесторів на лот: чому приватизаційні аукціони Фонду держмайна стають дедалі популярнішими

Держава повноцінно відновила цей процес і допомагає підтримувати держбюджет коштами, які забезпечують наш захист і оборону від агресора. Всього за 5 років доходи від приватизації сягнули 11,27 млрд грн.

Протягом 5 років конкуренція в успішних торгах зростала постійно. Та якщо з 2020-го до 2022 року її рівень був у діапазоні 3,1-3,5 учасника на один аукціон, то в 2023 році за кожен лот у середньому змагалося вже майже 5 інвесторів. За перший квартал 2024-го в кожному успішному аукціоні в середньому взяли участь 5,3 учасника.

Активність бізнесу в приватизаційних торгах зумовлена багатьма факторами. Частина компаній потребують релокації в регіони, віддалені від лінії фронту. Якісь підприємці хочуть побудувати бізнес на готовій матеріальній базі, з інфраструктурою, обладнанням та комунікаціями, які пропонує держава, коли продає, наприклад, єдині майнові комплекси. Хтось потребує нерухомість, склади, цехи, гаражі тощо для розширення своїх поточних потужностей.

Зацікавленість бізнесу спрямована на активи різних масштабів, але беззаперечна більшість лотів, проданих через приватизацію, коштувала до 1 млн грн.

Розподіл успішних аукціонів за фінальною вартістю приватизованого об'єкта

Законодавчі зміни, активність бізнесу, конкурентність торгів та їхня прозорість і відкритість допомогли збільшити ефективність приватизаційних процесів. Водночас протягом останніх років Фонд державного майна також змінив підходи до роботи, покращив процес підготовки об'єктів до продажу.

Інформація про наявність держактивів для приватизації розповсюджувалася різними каналами комунікації для привернення уваги до цих лотів. А загалом всі відомості про те, які є актуальні лоти, як взяти участь в аукціоні, які результати приносить приватизація, зібрані на окремому спеціальному ресурсі.

Фонд розробив механізм сортування (тріажу) держактивів, залежно від їхнього стану та потреб ринку. Те майно, що не має цінності чи існує лише на папері, піде на ліквідацію чи банкрутство. Ті об'єкти, що можуть працювати на благо економіки в приватних руках, — йшли на приватизацію.

Отже, протягом 2023 року частка успішних аукціонів зросла в рази порівняно з попередніми роками.

Найнижчий показник успішності торгів був 2021 року – на рівні 17,5% від усіх оголошених. Тож піковий результат у майже 47% минулого року — це різниця в 2,7 раза.

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