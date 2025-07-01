Москва й Баку стрімко наближаються до відкритого конфлікту. У Росії – вбивства азербайджанських заробітчан і поліцейські рейди проти діаспори. В Азербайджані – арешти агентів ФСБ Росії й зачистка проросійського медіа.

Все це відбувається на тлі масштабної ескалації ситуації у Вірменії, де заявили про "зловісний план кримінального олігархічного духовенства" з підготовки державного перевороту. Раніше в Єревані заарештували великого російського бізнесмена вірменського походження зі списку Forbes Самвела Карапетяна (під санкціями в Україні). Йому інкримінують публічні заклики до захоплення влади.

"Унікальність Володимира Путіна у тому, що йому своєю політикою вдалося зробити неможливе – щоб його однаково зневажали і в Азербайджані, і у Вірменії", – каже LIGA.net азербайджанський аналітик Акпер Гасанов.

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