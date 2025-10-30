Президент США Дональд Трамп після заяв Росії про успішні випробування ракети "Буревестник" з ядерним двигуном і торпеди "Посейдон" наказав провести випробування американської ядерної зброї. Це відбудеться вперше за 23 роки.

Ядерні випробування для всіх, окрім Північної Кореї, давно стали екзотикою. Вони не мають особливого сенсу для нацбезпеки США, але є чудовим способом підвищити міжнародну напруженість. Але у випадку із Трампом – це не точно.

Які випробування провела Росія, скільки ядерних боєголовок у США та Китаю? LIGA.net перечитала The Wall Street Journal, The Atlantic, The Washington Post, The New York Times та робить три висновки, що може означати заява Трампа.