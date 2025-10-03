Чи змінить це крипторинок та які наслідки отримують масові користувачі

Світ криптовалют і блокчейн-технології розвиваються стрімко. Якщо раніше лідерами інновацій були децентралізовані спільноти або окремі стартапи, то тепер активно входять технологічні гіганти.

Google оголосив про створення власного блокчейну Google Cloud Universal Ledger (GCUL), який може стати однією з найбільших фінансових інфраструктур у світі. Але чи змінить це крипторинок та які наслідки отримують масові користувачі?

Для чого потрібен блокчейн?

Блокчейн – це технологія зберігання й передавання даних у послідовних блоках, захищених від підробки та таких, що перевіряються мережею усіх її учасників. Він може бути децентралізованим (без одного власника, як у біткоїна) або централізованим (контроль однією організацією).

