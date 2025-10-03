Изменит ли это крипторынок и какие последствия получат массовые пользователи

Мир криптовалют и блокчейн-технологии развиваются стремительно. Если раньше лидерами инноваций были децентрализованные сообщества или отдельные стартапы, то теперь активно заходят технологические гиганты.

Google объявил о создании собственной блокчейн-сети Google Cloud Universal Ledger (GCUL), которая может стать одной из крупнейших финансовых инфраструктур в мире. Но изменит ли это крипторынок и какие последствия получат массовые пользователи?

Зачем нужен блокчейн?

Блокчейн — это технология хранения и передачи данных в последовательных блоках, защищенных от подделки и проверяемых всей сетью ее участников. Он может быть децентрализованным (без одного владельца, как у биткоина) или централизованным (под контролем одной организации).

