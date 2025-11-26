Видання Bloomberg опублікувало стенограми розмов спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа з помічником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим та між Ушаковим і спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.

У розмові Віткофф вчить Ушакова, як Путіну краще говорити з Трампом, і пропонує спільно написати план завершення війни в Україні. Москва передає побажання, які США видають за свій план. Віткофф навіть не надто переймається перекладом тексту забаганок Москви на англійську. Тепер республіканські конгресмени вимагають відсторонити його від переговорів. Чи влаштовує це Трампа?

LIGA.net перечитала Bloomberg, Reuters, The Wall Street Journal, Die Welt і переповідає три перші висновки з цього скандалу.