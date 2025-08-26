Стратегія Фенікса, або Як відродитися після інформаційного удару
Наступного ранку після руйнівного журналістського розслідування чи компрометувального посту блогера публічні фігури стикаються з одним питанням: чи можливо повернутися після цього? Відповідь є. Мій досвід кризових комунікацій каже обережне "так", але шлях до реабілітації не є ані швидким, ані гарантованим.
Цифрова епоха кардинально змінила правила відновлення іміджу та репутації. Те, що раніше розгорталося місяцями й охоплювало незначні аудиторії, тепер відбувається за години і впливає на мільйонні групи, але парадоксальним є те, що справжнє відновлення займає більше часу, ніж будь-коли.
Історія двох аудиторій
Розуміння нюансів управління репутацією та вибудови іміджу починається з визнання відмінності між професійною аудиторією і широкою громадськістю. Ця дихотомія визначає всю стратегію відновлення.
