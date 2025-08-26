В епоху миттєвих вироків і вірусного знищення репутації її відновлення стало необхіднішим і складнішим, ніж будь-коли

Наступного ранку після руйнівного журналістського розслідування чи компрометувального посту блогера публічні фігури стикаються з одним питанням: чи можливо повернутися після цього? Відповідь є. Мій досвід кризових комунікацій каже обережне "так", але шлях до реабілітації не є ані швидким, ані гарантованим.

Цифрова епоха кардинально змінила правила відновлення іміджу та репутації. Те, що раніше розгорталося місяцями й охоплювало незначні аудиторії, тепер відбувається за години і впливає на мільйонні групи, але парадоксальним є те, що справжнє відновлення займає більше часу, ніж будь-коли.

Читайте також Переговорна гарячка Трампа: чого чекати далі

Історія двох аудиторій

Розуміння нюансів управління репутацією та вибудови іміджу починається з визнання відмінності між професійною аудиторією і широкою громадськістю. Ця дихотомія визначає всю стратегію відновлення.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net