"За житло, якщо це не сарай-розвалюха, обов'язково доведеться платити. Ціни іноді зашкалюють – наприклад, я бачив будинок за 50 000 грн на місяць", – каже LIGA.net військовослужбовець Андрій. Аргумент у власників простий: "Ну, вас же там буде жити чоловік десять, скинетеся по 5000 – і вам нормально буде".

І бійці навіть такому раді, бо цивільні часто бояться здавати житло військовим.

Андрій із побратимами пребуває в напрямку Краматорська. З міркувань безпеки про розквартирування розповідає анонімно. Каже, досить тільки висловити невдоволення тим, що за житло доводиться платити з власної кишені, – і "покарання не примусить себе чекати". Але те, що "на військових наживаються – факт", обурюється він.

Військовослужбовець, аеророзвідник Ігор Луценко може відкрито говорити через свою публічність, але більшість військових мовчать. Власне, саме він одним із перших підняв цю проблему у Facebook: "Ціни на хати й квартири... не зрівняються з жодним елітним регіоном України: куди там Львову та Києву! Просять 20, 30, 40 тисяч гривень за звичайну сільську хату, де ніхто не жив (мабуть, гидував) роками".

Було б цікаво провести соціологічне опитування серед 300 000-400 000 військових: як вони знайшли житло і як за нього платять, каже LIGA.net Луценко.



Скільки коштує житло у прифронтових містах і як це виправити – розбір.