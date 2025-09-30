"За жилье, если это не сарай-развалюха, обязательно придется платить. Цены иногда зашкаливают – например, я видел дом за 50 000 грн в месяц", – говорит LIGA.net военнослужащий Андрей. Аргумент у владельцев простой: "Ну, вас же там будет жить человек десять, скинетесь по 5000 – и вам нормально будет".

И бойцы даже такому рады, потому что гражданские часто боятся сдавать жилье военным.

Андрей с побратимами находится в направлении Краматорска. Из соображений безопасности о расквартировании рассказывает анонимно. Говорит, достаточно только высказать недовольство тем, что за жилье приходится платить из собственного кармана, – и "наказание не заставит себя ждать". Но то, что "на военных наживаются – факт", возмущается он.

Военнослужащий, аэроразведчик Игорь Луценко может открыто говорить из-за своей публичности, но большинство военных молчат. Собственно, именно он одним из первых поднял эту проблему в Facebook: "Цены на дома и квартиры... не сравнятся ни с одним элитным регионом Украины: куда там Львову и Киеву! Просят 20, 30, 40 тысяч гривен за обычную сельскую хату, где никто не жил (видимо, брезговал) годами".

Было бы интересно провести социологический опрос среди 300 000-400 000 военных: как они нашли жилье и как за него платят, говорит LIGA.net Луценко.



Сколько стоит жилье в прифронтовых городах и как это исправить – разбор.