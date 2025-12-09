Ідентифікація ветеранів у кримінальному процесі: між правом і реальністю
Що таке ідентифікація ветеранів і ветеранок і чому вона важлива у кримінальних справах
Під час війни дедалі більше ветеранів і ветеранок опиняються у кримінальних провадженнях. І не лише як підозрювані – вони можуть бути потерпілими, свідками, експертами. Але коли вони є саме підозрюваними, то виникає важливе питання:як саме має визначатися їхній статус у рамках справи і чому це важливо?
Ідентифікація ветеранів/-ок – це, по суті, встановлення факту бойового досвіду, який може впливати на ключові рішення у справі – від оцінки психоемоційного стану людини до вибору запобіжного заходу, а також надання допомоги людині, яка зазнала травматичного досвіду.
Тут йдеться не про ярлики і не про "особливе ставлення", а про фіксацію факту участі у воєнних діях, яка має правове значення.
Сьогодні в Україні немає єдиного механізму, який гарантує, що інформація про бойове минуле людини буде врахована на ранньому етапі розслідування. Інколи слідчі дізнаються про це одразу, інколи судді вищих інстанцій – аж наприкінці справи, коли ця інформація вже мало що може змінити. Через це статистика щодо "ветеранів у кримінальних правопорушеннях" теж може бути перекрученою або неповною.
