Ветеран або ветеранка з бойовою психотравмою несуть відповідальність, як і всі. Але ігнорувати їхній стан – означає не бачити важливу частину контексту

Що таке ідентифікація ветеранів і ветеранок і чому вона важлива у кримінальних справах

Під час війни дедалі більше ветеранів і ветеранок опиняються у кримінальних провадженнях. І не лише як підозрювані – вони можуть бути потерпілими, свідками, експертами. Але коли вони є саме підозрюваними, то виникає важливе питання:як саме має визначатися їхній статус у рамках справи і чому це важливо?

Ідентифікація ветеранів/-ок – це, по суті, встановлення факту бойового досвіду, який може впливати на ключові рішення у справі – від оцінки психоемоційного стану людини до вибору запобіжного заходу, а також надання допомоги людині, яка зазнала травматичного досвіду.

Тут йдеться не про ярлики і не про "особливе ставлення", а про фіксацію факту участі у воєнних діях, яка має правове значення.

Сьогодні в Україні немає єдиного механізму, який гарантує, що інформація про бойове минуле людини буде врахована на ранньому етапі розслідування. Інколи слідчі дізнаються про це одразу, інколи судді вищих інстанцій – аж наприкінці справи, коли ця інформація вже мало що може змінити. Через це статистика щодо "ветеранів у кримінальних правопорушеннях" теж може бути перекрученою або неповною.

