Українські дронові стартапи, народжені у підвалах під обстрілами, перетворюються на потужних оборонних гравців. Колишнє кастингове агентство Fire Point стало підрядником ЗСУ на мільярди доларів, виготовляючи дешеві далекобійні безпілотники.

Водночас компанію підозрюють у зв’язках з оточенням Володимира Зеленського та корупції. Йдеться про давнього соратника президента – Тімура Міндіча. Попри критику щодо якості, Fire Point стверджує, що її дрон FP-1 здійснює 60% атак по російських НПЗ, а ракета Flamingo може стати "переломним моментом" у війні.

Між героїзмом і корупцією – історія Fire Point показує, як війна створює нову індустрію, пише The New York Times. LIGA.net переповідає коротко.