Украинские дроновые стартапы, рожденные в подвалах под обстрелами, превращаются в мощных оборонных игроков. Бывшее кастинговое агентство Fire Point стало подрядчиком ВСУ на миллиарды долларов, изготавливая дешевые дальнобойные беспилотники.

В то же время компанию подозревают в связях с окружением Владимира Зеленского и коррупции. Речь идет о давнем соратнике президента – Тимуре Миндиче. Несмотря на критику относительно качества, Fire Point утверждает, что ее дрон FP-1 осуществляет 60% атак по российским НПЗ, а ракета Фламинго может стать "переломным моментом" в войне.

Между героизмом и коррупцией – история Fire Point показывает, как война создает новую индустрию, пишет The New York Times. LIGA.net пересказывает статью коротко.