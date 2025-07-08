За вісім днів – з 30 червня до 7 липня – росіяни здійснили щонайменше п’ять атак на будівлі територіальних центрів комплектування у різних містах. Є загиблі та десятки поранених. Ці удари стали продовженням мрії росіян зірвати мобілізацію та зруйнувати процеси комплектування війська, кажуть співрозмовники LIGA.net.

"Якщо Сили оборони перестануть отримувати поповнення, не буде кому захищатися від росіян, – констатує LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк. – Іншої переваги, окрім чисельної, у ворога немає. Ні технологічної, ні тактичної, ні якихось супермодних прийомів управління військами. Є лише навала людей, яких безліч і яких не шкода".

Але якраз процес мобілізації від російських атак по приміщеннях ТЦК та СП не постраждає, наголошує LIGA.net начальник управління комунікації командування Сухопутних військ Віталій Саранцев.

Чому росіяни почали обстрілювати ТЦК саме зараз та до яких наслідків це може призвести – коротко.

"Максимально перешкоджати". Чому Росія атакує ТЦК та СП

30 червня ворог точково атакував будівлю районного ТЦК у Кривому Розі. Серед військових втрат вдалося уникнути – під час тривоги персонал був в укритті. Постраждали цивільні, які перебували поруч із місцем атаки.

Зранку 3 липня Росія атакувала обласний та міський ТЦК у Полтаві. Загинули двоє людей, понад 50 – отримали поранення. Руйнувань зазнали будівлі, прилеглі до військової інфраструктури. Постраждали також працівники установ.

6 липня БпЛА атакували районний ТЦК та СП у Кременчуці на Полтавщині. Прямого влучання в будівлю не було. Внаслідок атаки пошкоджено 14 житлових будинків. Одна цивільна особа постраждала.

7 липня ворожа атака була спрямована на Харків та Запоріжжя. У Харкові дрони пошкодили приміщення обласного ТЦК, поранено щонайменше трьох осіб. В Запоріжжі одразу чотири влучання по ТЦК. Поранено двоє військових роти охорони та близько 14 цивільних. Пошкоджено приватні будинки й автомобілі.

Стратегічна мета цих російських атак – зірвати мобілізаційні процеси в Україні, каже LIGA.net речник Сухопутних військ Віталій Саранцев: "Вони розуміють, що саме робота ТЦК та СП – це єдиний наразі ефективний спосіб комплектування Сил оборони. Тому намагаються різними способами зупинити цей процес, максимально йому перешкоджати".

Диверсії, агентура, атаки. Як Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні

Якщо росіянам вдасться зірвати процеси поповнення Збройних Сил, Сили оборони спочатку втратять резерви, а потім – почнуть втрачати боєздатність підрозділів, які безпосередньо ведуть оборону, констатує LIGA.net Кевлюк. Тому противник у різний спосіб намагається впливати на систему комплектування.

"Ідеться і про лобіювання через агентуру призначення ідіотів на посади в систему комплектування і про корумпування цієї системи на всіх рівнях, – перераховує Кевлюк. – Ще один елемент впливу – інформаційно-психологічний вплив як на населення, так і на військово-політичне керівництво країни та самих працівників, які працюють в структурах ТЦК".

Весь процес мобілізації супроводжується інформаційними атаками та поширенням фейків і маніпуляцій, які мають дискредитувати військових службовців ТЦК та СП, керівництво Збройних Сил, Сухопутних військ та військово-політичне керівництво загалом, додає Саранцев.

Ще один спосіб – вогневий вплив по приміщеннях територіальних центрів комплектування. "Які також супроводжуються інформаційною кампанією, яка подає атаку ворожих дронів-камікадзе як підтримку з боку українського населення, – каже Саранцев. – Щоб ту частину українських громадян, які критично ставляться до мобілізаційних процесів, спробувати залучити на свою сторону".

Зараз ворогу легше подати такі атаки як "жест підтримки" певної частини населення, яка нібито не хоче воювати, пояснює LIGA.net голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"На початку великої війни, коли поблизу ТЦК ставалося щось подібне, багато людей, навпаки, йшли до військкоматів – була злість і суспільна консолідація. Тоді ворог не робив подібних атак, бо кожен удар міг призвести до притоку людей в армію, – нагадує він. – Зараз вони подають це так: мовляв, "ми б’ємо по центрах комплектування, які створив режим", і "українці не хочуть цієї війни".

Хоча, як нагадують всі співрозмовники LIGA.net, ані адреси, ані координати ТЦК ніколи не були засекреченими – жоден із центрів ніколи не був закритим секретним об’єктом. "Всі ці приміщення добре відомі, вони стаціонарні, вони нікуди подітися не можуть і, відповідно, їх дуже легко атакувати, – каже Кевлюк. – Так само ми маємо інформацію, де розміщені військові комісаріати в Російській Федерації".

Ці удари є продовженням диверсій, коли до приміщень ТЦК намагались проносити вибухівку, уточнює LIGA.net Саранцев.

Однак вважати такий формат диверсій завершеним – ще рано, попереджає Кевлюк: "Вони зібрали певний пул агентури, наставили їм задач, понаобіцяли світле післязавтра, запустили. Зараз агентура закінчилася фізично. Але чи буде нова хвиля таких диверсій – буде залежати від того, які акценти розставить спецслужба противника".

LIGA.net звернулась до СБУ із проханням про коментар на цю тему. Однак у спецслужбі цю інформацію наразі не коментують.

Чи зможуть росіяни зірвати мобілізацію

Зірвати процес мобілізації атаками на ТЦК та СП росіянам не вдасться, переконує Саранцев.

"Звичайно, в роботу ТЦК та СП будуть внесені певні корективи, спрямовані на те, щоб максимально убезпечити життя та здоров'я як працівників цих установ, так і відвідувачів, – наголошує він. – Але процес мобілізації в Україні не зупиниться. Він тривав, триває і буде тривати".

Четверо працівників ТЦК та СП у різних містах України підтвердили LIGA.net: жодних принципових змін у їхній роботі через атаки росіян не відбулось. "Зірвати мобілізацію ворогові не вдасться, – зазначив один із військовослужбовців. – Працюємо в штатному режимі".

Однією хвилею хейту до ТЦК буде більше, додає інший військовослужбовець, бо цими ударами прикриватимуть атаки по цивільних.

Організаційна частина мобілізаційної роботи мало постраждає, уточнюють військовослужбовці – дані військовозобов’язаних оцифровані. Можливі проблеми із наданням пільг та соціальних послуг чинним військовослужбовцям, ветеранам та їхнім родинам – частина їхніх особових справ зберігається в архівах у паперовому вигляді, зауважує Саранцев.

Росіяни перестануть бити по ТЦК тільки тоді, коли побачать, що це викликає у суспільства агресію до Росії, а не до військових, переконаний Тимочко.

На переведення центрів комплектування, які постраждали від атак, потрібна одна-дві доби, підхоплює Кевлюк. Атаки можуть повторюватись, резюмує він: "Якщо система протиповітряної оборони держави, яка прикриває і територіальні центри комплектування також, буде пропускати удари, ми будемо мати такі ситуації, як в Полтаві, Кременчуку та інших містах".