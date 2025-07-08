За восемь дней – с 30 июня по 7 июля – россияне совершили по меньшей мере пять атак на здания территориальных центров комплектования в разных городах. Есть погибшие и десятки раненых. Эти удары стали продолжением мечты россиян сорвать мобилизацию и разрушить процессы комплектования войска, говорят собеседники LIGA.net.

"Если Силы обороны перестанут получать пополнение, некому будет защищаться от россиян, – констатирует LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк. – Другого преимущества, кроме численного, у врага нет. Ни технологического, ни тактического, ни каких-то супермодных приемов управления войсками. Есть только нашествие людей, которых много и которых не жалко".

Но как раз процесс мобилизации от российских атак по помещениям ТЦК и СП не пострадает, отмечает LIGA.net начальник управления коммуникации командования Сухопутных войск Виталий Саранцев.

Почему россияне начали обстреливать ТЦК именно сейчас и к каким последствиям это может привести – коротко.

"Максимально препятствовать". Почему Россия атакует ТЦК и СП

30 июня враг точечно атаковал здание районного ТЦК в Кривом Роге. Среди военных потерь удалось избежать – во время тревоги персонал был в укрытии. Пострадали гражданские, которые находились рядом с местом атаки.

Утром 3 июля Россия атаковала областной и городской ТЦК в Полтаве. Погибли два человека, более 50 – получили ранения. Разрушениям подверглись здания, прилегающие к военной инфраструктуре. Пострадали также работники учреждений.

6 июля БпЛА атаковали районный ТЦК и СП в Кременчуге Полтавской области. Прямого попадания в здание не было. В результате атаки повреждены 14 жилых домов. Один гражданский человек пострадал.

7 июля вражеская атака была направлена на Харьков и Запорожье. В Харькове дроны повредили помещение областного ТЦК, ранены по меньшей мере три человека. В Запорожье сразу четыре попадания по ТЦК. Ранены двое военных роты охраны и около 14 гражданских. Повреждены частные дома и автомобили.

Стратегическая цель этих российских атак – сорвать мобилизационные процессы в Украине, говорит LIGA.net представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев: "Они понимают, что именно работа ТЦК и СП – это единственный пока эффективный способ комплектования Сил обороны. Поэтому пытаются различными способами остановить этот процесс, максимально ему препятствовать".

Диверсии, агентура, атаки. Как Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине

Если россиянам удастся сорвать процессы пополнения Вооруженных Сил, Силы обороны сначала потеряют резервы, а затем – начнут терять боеспособность подразделений, которые непосредственно ведут оборону, констатирует LIGA.net Кевлюк. Поэтому противник разными способами пытается влиять на систему комплектования.

Речь идет и о лоббировании через агентуру назначения идиотов на должности в систему комплектования, и о коррумпировании этой системы на всех уровнях, – перечисляет Кевлюк. – Еще один элемент влияния – информационно-психологическое воздействие как на население, так и на военно-политическое руководство страны и самих работников, работающих в структурах ТЦК.

Весь процесс мобилизации сопровождается информационными атаками и распространением фейков и манипуляций, которые должны дискредитировать военных служащих ТЦК и СП, руководство Вооруженных Сил, Сухопутных войск и военно-политическое руководство в целом, добавляет Саранцев.

Еще один способ – огневое воздействие на помещения территориальных центров комплектования. "Которые также сопровождаются информационной кампанией, которая подает атаку вражеских дронов-камикадзе как поддержку со стороны украинского населения, – говорит Саранцев. – Чтобы ту часть украинских граждан, которые критически относятся к мобилизационным процессам, попытаться привлечь на свою сторону".

Сейчас врагу легче подать такие атаки как "жест поддержки" определенной части населения, которая якобы не хочет воевать, объясняет LIGA.net председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"В начале большой войны, когда возле ТЦК происходило нечто подобное, многие люди, наоборот, шли в военкоматы – была злость и общественная консолидация. Тогда враг не делал подобных атак, потому что каждый удар мог привести к притоку людей в армию, – напоминает он. – Сейчас они подают это так: мол, "мы бьем по центрам комплектования, которые создал режим", и "украинцы не хотят этой войны".

Хотя, как напоминают все собеседники LIGA.net, ни адреса, ни координаты ТЦК никогда не были засекречены – ни один из центров никогда не был закрытым секретным объектом. "Все эти помещения хорошо известны, они стационарные, они никуда деться не могут и, соответственно, их очень легко атаковать, – говорит Кевлюк. – Так же мы имеем информацию, где расположены военные комиссариаты в Российской Федерации".

Эти удары являются продолжением диверсий, когда в помещения ТЦК пытались проносить взрывчатку, уточняет LIGA.net Саранцев.

Однако считать такой формат диверсий завершенным – еще рано, предупреждает Кевлюк: "Они собрали определенный пул агентуры, наставили им задач, понаобещали светлое послезавтра, запустили. Сейчас агентура закончилась физически. Но будет ли новая волна таких диверсий – будет зависеть от того, какие акценты расставит спецслужба противника".

LIGA.net обратилась в СБУ с просьбой о комментарии на эту тему. Однако в спецслужбе эту информацию пока не комментируют.

Смогут ли россияне сорвать мобилизацию

Сорвать процесс мобилизации атаками на ТЦК и СП россиянам не удастся, убеждает Саранцев.

"Конечно, в работу ТЦК и СП будут внесены определенные коррективы, направленные на то, чтобы максимально обезопасить жизнь и здоровье, как работников этих учреждений, так и посетителей. – отмечает он. – Но процесс мобилизации в Украине не остановится. Он продолжался, продолжается и будет продолжаться".

Четверо работников ТЦК и СП в разных городах Украины подтвердили LIGA.net: никаких принципиальных изменений в их работе из-за атак россиян не произошло. "Сорвать мобилизацию врагу не удастся, – отметил один из военнослужащих, – Работаем в штатном режиме".

Одной волной хейта к ТЦК будет больше, добавляет другой военнослужащий, потому что этими ударами будут прикрывать атаки по гражданским.

Организационная часть мобилизационной работы мало пострадает, уточняют военнослужащие – данные военнообязанных оцифрованы. Возможны проблемы с предоставлением льгот и социальных услуг действующим военнослужащим, ветеранам и их семьям – часть их личных дел хранится в архивах в бумажном виде, отмечает Саранцев.

Россияне перестанут бить по ТЦК только тогда, когда увидят, что это вызывает у общества агрессию к России, а не к военным, убежден Тимочко.

На перевод центров комплектования, пострадавших от атак, нужны одни-двое суток, подхватывает Кевлюк. Атаки могут повторяться, резюмирует он: "Если система противовоздушной обороны государства, которая прикрывает и территориальные центры комплектования также, будет пропускать удары, мы будем иметь такие ситуации, как в Полтаве, Кременчуге и других городах".