Адміністрація Дональда Трампа схвалила перші пакети допомоги Україні за програмою PURL, яку фінансують союзники по НАТО – озброєння відправлять вже найближчим часом. Хоча формально про формування нового механізму стало відомо ще 1 серпня, результат став неприємною несподіванкою для Москви.

І зовсім не через склад перших партій озброєнь для Сил оборони, які скоріше спрямовані на стримування окупаційних військ та зменшення руйнувань і вбивств цивільних внаслідок геноцидних ракетних і дронових атак. Ця історія за певних умов може бути розвинута союзниками до перспективи руйнівних для РФ рішень і кроків.

Передусім тому, що нині військова допомога Україні виглядає як пряма відповідь на атаку Польщі безпілотниками та ракетами. 10 вересня 2025 року дедалі більше розглядається в НАТО як водорозділ у війні. Атака Путіна, яка, не виключено, була спровокована амбіціями Сі Цзіньпіна, породила усвідомлення, що тільки потужна й стійка Україна здатна убезпечити або хоча б віддалити країни блоку від прямого зіткнення з Росією, за спиною якої стоять Китай, Північна Корея та Іран.

За дужками залишаються одночасні мантри Трампа про те, що "Зеленському доведеться укласти мирну угоду", але на тлі конкретики зі зброєю вони вже здаються формальним дотриманням балансу у тиску на сторони.

Це матиме прямий вплив на темпи й масштаби озброєння України. Про що йдеться?