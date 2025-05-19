Президент США Дональд Трамп 19 травня провів довгу телефонну розмову з диктатором Росії Володимиром Путіним.

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Вона тривала понад дві години. До та після Трамп поговорив з президентом Володимиром Зеленським, а також з деякими європейськими лідерами.

До – щоби порадитись про тему розмови. Після – щоби проінформувати про результат. Пізніше Зеленський розповів: друга розмова була "різною" і тривала близько години, передає кореспондент LIGA.net.

По суті, цей дзвінок став черговою спробою Путіна погратися з Трампом, каже LIGA.net експерт з політики США, позаштатний співробітник Центру глобального правління (Брюссель) Артур Колдомасов.

Однак все ж є кілька принципових змін у ситуації. По-перше, Україна і США налагодили правильний тип контакту та узгодження позицій, каже LIGA.net керівник програми Північна Америка в Українській призмі Олександр Краєв.

По-друге, у питанні припинення вогню з'явився новий вигідний перемовник – Ватикан.

Про що Трамп домовився з Путіним та який вплив матиме ця розмова на подальший перебіг подій – пояснюємо з аналітиками.