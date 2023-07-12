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Розбір | "Помни, я тебе не враг". Навіщо українським військовим почали писати родичі з Росії

Этот материал также доступен на русском
Колаж: Дарина Дмитренко/LIGA.net
12.07.2023, 07:00

Від початку контрнаступу з українськими військовими масово почали зв'язуватися родичі з РФ. Навіщо і чому це небезпечно

"Помни: я тебе не враг", – написав дівчині давно забутий родич. Вся сім’я у неї – захисники України. Родич – російський військовослужбовець.

Раптове бажання відновити припинені ще дев'ять років тому стосунки – частина російської інформаційної спецоперації. Російські ІПСО – не лише дивні новини про бойових комарів, поранення Валерія Залужного чи вбивство Кирила Буданова. Це значно тонша робота.

На реалізацію таких операцій у Росії не шкодують ані фінансових, ані інформаційних ресурсів. Інструментами не гидують жодними, додає LIGA.net представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

І що менше успіхів росіяни матимуть на фронті, то активніше вони намагатимуться підірвати українців емоційно.

Як окупанти намагаються зменшити ефективність українських військовослужбовців перед контрнаступом – розбиралась LIGA.net.

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"УЯВЛЕННЯ НЕ МАЮ, З КИМ ЛИСТУЮСЯ"

У родині Ольги (ім’я змінене. – Ред.) всі військовослужбовці. Зокрема, з вищого командного складу Генерального штабу. Вона сама раніше служила в одній зі структур ЗСУ, але за кілька років до великого вторгнення змінила спеціальність на цивільну.

Родичі Ольги були військовослужбовцями російської армії. З 2014 року дві гілки військової родини припинили спілкування. 

"Після анексії Криму і всього, що ми вислухали тоді, стало очевидно, що неможливо більше підтримувати стосунки", – розповідає Ольга LIGA.net.

І ось за дев'ять років  – у червні 2023 року – дівчина несподівано отримала повідомлення від імені одного зі своїх братів-росіян. Офіцера російської армії. Він дуже хотів поновити з нею спілкування, переконував, що не брав участі у бойових діях на території України, та нібито щиро цікавився справами української частини родини.

Скрин першого повідомлення, яке Ольга отримала від родича

"Це був і шок, і вибух емоцій одночасно, – зізнається Ольга. – Перша думка: він в Україні та хоче здатись у полон. Далі – одночасно купа думок, від "це ж наш молодшенький, ми у бабусі росли разом" до "родина в небезпеці, це якась підстава". Коли емоції стихли, усвідомила, що насправді уявлення не маю, з ким листуюся. Бо представитись родичем може будь-який умовний "товариш полковник" з ФСБ".

Аби розібратись, вирішила не переривати цей контакт одразу.

Скрин повідомлення, яке Ольга отримала від родича

Скрин повідомлення, яке Ольга отримала від родича

Скрин листування Ольги

За кілька тижнів  чоловік Ольги, офіцер ЗСУ, також отримав повідомлення від родичів з Росії. Значно менш делікатне. Заклики дочекатись звільнення росіянами, історії про подальше щасливе життя "братських народів" та інші кліше російської пропаганди, перемішані з особистими даними. Якась дика ІПСО, вирішили Ольга із чоловіком.

Саме вона, підтвердили їм у контррозвідці. І це – вже не перша хвиля спроб росіян вплинути на українських захисників через родичів з РФ.

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ЯК ПРАЦЮЄ "РОДИННА" ІПСО

Ворог не має успіхів на полі бою, тому шукає будь-які способи дестабілізувати ситуацію в Україні та стійкість українських захисників. Тож постійно нарощує інтенсивність своїх інформаційно-психологічних операцій, пояснюють LIGA.net в пресслужбі СБУ.

"Спроби впливати на військовослужбовців через родичів у РФ – теж частина таких ІПСО. Це може робитися з метою збору інформації чи вербування, але найчастіше – для зниження довіри до рішень військово-політичного керівництва та загального розхитування суспільства".

Використання особистих і родинних контактів – метод, яким активно користувались і радянські, і тепер уже російські спецслужби. З моменту повномасштабного вторгнення такі способи роботи набули промислових масштабів, каже LIGA.net Андрій Юсов.

Родинні зв’язки, якщо їх правильно актуалізувати, можуть виявитись потужним інструментом, говорить LIGA.net співробітниця Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ Олена Холох.

Це допомагає створити сприятливий емоційний ґрунт для насадження російських наративів: "Коли людина починає сприймати оці повторювані думки "я тобі не ворог", "і нам брешуть, і вам брешуть", зароджується сумнів, – розповідає Холох. – Починає втрачатись довіра до керівництва країни, до військових. Це робить нас слабшими".

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У разі грамотного виконання, в результаті такої ІПСО хтось з українських військових може погодитись на більш ґрунтовне спілкування, яке ворог використає на свою користь, каже Юсов.

У спецслужб є поняття "вербувальна вразливість", говорить співрозмовник з СБУ. Якщо людина мала контакти в Росії, у неї там лишились родичі, вона підтримує там з кимось зв'язок, для спецслужб РФ це – гачок, за який рано чи пізно можна буде потягнути. "Чи потягнеться людина – питання. Але сам факт існування такого гачечка – вже привід для ворожих спецслужб відпрацювати цей контакт", – каже він.  

Будь-який контакт росіян із військовослужбовцями або їхніми родичами є або навмисно організованим, або щонайменше контрольованим, додає Юсов. Це означає, що інформація, яка передається у межах цього контакту, навіть від родича, контролюється росіянами.

Успішність спроби багато в чому залежить від конкретного виконавця.

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Після початку українського контрнаступу росіяни активізували спроби налагодити такі контакти. Ще кілька офіцерів ЗСУ підтвердили LIGA.net, що також отримували повідомлення від родичів з Росії, які пропонували їм дочекатись звільнення або рятувати себе. Однак через відверто пропагандистський характер просто проігнорували їх, не доповідаючи.

"Вони пишуть під різноманітними приводами: родичі, знайомі, одногрупники, однокласники, – каже Юсов. – Є історії, коли на зв'язок виходять люди, які не бачились і не чулись десятиліттями. А тут вони з'являються з якимось особистими історіями чи пропозиціями".

Один із бійців тероборони розповідає LIGA.net: з ним несподівано зв’язався батько, який перервав будь-які зв'язки понад 10 років тому. Тепер батько – колишній співробітник КДБ Білорусі – почав непокоїтися за долю сина і вирішив відмовити його від служби. Коли син відмовився – пообіцяв подбати про його безпеку на полі бою через "посередників".

"Помни, я тебе не враг". Навіщо українським військовим почали писати родичі з Росії

ДЛЯ ЧОГО СТІЛЬКИ СКЛАДНОЩІВ  

Такий вид ІПСО за правильної реалізації забезпечує довготривалий результат, кажуть у спецслужбі. Що потенційно дає більше можливостей і для збору інформації, і для розхитування ситуації в Україні.

"Нещодавно був випадок, коли ми викрили військового льотчика на пенсії. Він передавав інформацію про бойових українських льотчиків Росії. Після початку повномасштабного вторгнення російські спецслужби вийшли на нього через тих, з ким він навчався ще за радянських часів, із пропозицією про співпрацю", – розповідає співрозмовник у СБУ.

У цьому випадку співпраця була не безкорисною, уточнює він.

"Він служив в Україні, знає льотчиків. Телефонував знайомим, розпитував, як справи, – каже спецслужбовець. – Звичайні приятельські розмови: "Як ти? А де зараз? Все в тому самому аеропорті? Озброєння вистачає? З новим легше стало чи вам ще не надіслали?" Часто люди в дружній розмові видають таємну інформацію. Не завжди усвідомлено, що, звісно, не звільняє їх від відповідальності".

Ще один приклад спроб впливу росіян і розхитування емоційного стану – родини військовополонених, додає Юсов. У їхньому випадку росіяни спекулюють на емоціях та надії допомогти рідній людині.

"Можуть телефонувати люди, які видають себе за адвокатів, і розповідати: ми всі люди, я теж мати, – каже він. – Родичів намагаються залучати до численних анонімних груп і анонімних каналів, де поширюється неправдива інформація. На них можуть виходити незнайомці, які обіцяють допомогти зі звільненням з полону".

Не виключено також, що подібні листування із родичами в Росії можуть використати для генерації фейків і вкидів, які потім масово тиражуватимуть через підконтрольні медіа, Telegram-канали, соціальні мережі та фабрики тролів, додають у пресслужбі СБУ.

Для цієї роботи росіяни створюють величезні ботоферми, і це дуже небезпечна річ, додає співрозмовник у СБУ.

"Акаунти ювелірно пропрацьовані, мають вигляд повноцінної сторінки живої людини і для користувачів, і для мережі: фотографії, біографія, історія, активність, – перелічує він. – Їх мільйони. Своїми коментарями, постами або репостами вони створюють певну інформаційну картинку. Якщо людина потрапляє в бульбашку, вона опиняється у реальності, де тотальна зрада скрізь".

Служба безпеки України відстежує такі ІПСО, кажуть у пресслужбі. З початку повномасштабного вторгнення СБУ припинила діяльність 60 ботоферм і близько 1400 проросійських інтернет-агітаторів.

Що активнішим стає контрнаступ, то інтенсивнішими будуть спроби емоційно тиснути на захисників України та українців, переконаний Юсов.

"Ми побачимо ще величезну кількість абсолютно неймовірних і огидних спроб так званої Росії реалізовувати ІПСО проти України та українців, – каже представник ГУР. – Як на території України, так і за кордоном".

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Євгенія Мазур
Євгенія Мазур
Спеціальний кореспондент LIGA.net
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