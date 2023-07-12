"Помни, я тебе не враг". Навіщо українським військовим почали писати родичі з Росії

"Помни: я тебе не враг", – написав дівчині давно забутий родич. Вся сім’я у неї – захисники України. Родич – російський військовослужбовець.

Раптове бажання відновити припинені ще дев'ять років тому стосунки – частина російської інформаційної спецоперації. Російські ІПСО – не лише дивні новини про бойових комарів, поранення Валерія Залужного чи вбивство Кирила Буданова. Це значно тонша робота.

На реалізацію таких операцій у Росії не шкодують ані фінансових, ані інформаційних ресурсів. Інструментами не гидують жодними, додає LIGA.net представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

І що менше успіхів росіяни матимуть на фронті, то активніше вони намагатимуться підірвати українців емоційно.

Як окупанти намагаються зменшити ефективність українських військовослужбовців перед контрнаступом – розбиралась LIGA.net.

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"УЯВЛЕННЯ НЕ МАЮ, З КИМ ЛИСТУЮСЯ"

У родині Ольги (ім’я змінене. – Ред.) всі військовослужбовці. Зокрема, з вищого командного складу Генерального штабу. Вона сама раніше служила в одній зі структур ЗСУ, але за кілька років до великого вторгнення змінила спеціальність на цивільну.

Родичі Ольги були військовослужбовцями російської армії. З 2014 року дві гілки військової родини припинили спілкування.

"Після анексії Криму і всього, що ми вислухали тоді, стало очевидно, що неможливо більше підтримувати стосунки", – розповідає Ольга LIGA.net.

І ось за дев'ять років – у червні 2023 року – дівчина несподівано отримала повідомлення від імені одного зі своїх братів-росіян. Офіцера російської армії. Він дуже хотів поновити з нею спілкування, переконував, що не брав участі у бойових діях на території України, та нібито щиро цікавився справами української частини родини.

"Це був і шок, і вибух емоцій одночасно, – зізнається Ольга. – Перша думка: він в Україні та хоче здатись у полон. Далі – одночасно купа думок, від "це ж наш молодшенький, ми у бабусі росли разом" до "родина в небезпеці, це якась підстава". Коли емоції стихли, усвідомила, що насправді уявлення не маю, з ким листуюся. Бо представитись родичем може будь-який умовний "товариш полковник" з ФСБ".

Аби розібратись, вирішила не переривати цей контакт одразу.

За кілька тижнів чоловік Ольги, офіцер ЗСУ, також отримав повідомлення від родичів з Росії. Значно менш делікатне. Заклики дочекатись звільнення росіянами, історії про подальше щасливе життя "братських народів" та інші кліше російської пропаганди, перемішані з особистими даними. Якась дика ІПСО, вирішили Ольга із чоловіком.

Саме вона, підтвердили їм у контррозвідці. І це – вже не перша хвиля спроб росіян вплинути на українських захисників через родичів з РФ.

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ЯК ПРАЦЮЄ "РОДИННА" ІПСО

Ворог не має успіхів на полі бою, тому шукає будь-які способи дестабілізувати ситуацію в Україні та стійкість українських захисників. Тож постійно нарощує інтенсивність своїх інформаційно-психологічних операцій, пояснюють LIGA.net в пресслужбі СБУ.

"Спроби впливати на військовослужбовців через родичів у РФ – теж частина таких ІПСО. Це може робитися з метою збору інформації чи вербування, але найчастіше – для зниження довіри до рішень військово-політичного керівництва та загального розхитування суспільства".

Використання особистих і родинних контактів – метод, яким активно користувались і радянські, і тепер уже російські спецслужби. З моменту повномасштабного вторгнення такі способи роботи набули промислових масштабів, каже LIGA.net Андрій Юсов.

Родинні зв’язки, якщо їх правильно актуалізувати, можуть виявитись потужним інструментом, говорить LIGA.net співробітниця Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ Олена Холох.

Це допомагає створити сприятливий емоційний ґрунт для насадження російських наративів: "Коли людина починає сприймати оці повторювані думки "я тобі не ворог", "і нам брешуть, і вам брешуть", зароджується сумнів, – розповідає Холох. – Починає втрачатись довіра до керівництва країни, до військових. Це робить нас слабшими".

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У разі грамотного виконання, в результаті такої ІПСО хтось з українських військових може погодитись на більш ґрунтовне спілкування, яке ворог використає на свою користь, каже Юсов.

У спецслужб є поняття "вербувальна вразливість", говорить співрозмовник з СБУ. Якщо людина мала контакти в Росії, у неї там лишились родичі, вона підтримує там з кимось зв'язок, для спецслужб РФ це – гачок, за який рано чи пізно можна буде потягнути. "Чи потягнеться людина – питання. Але сам факт існування такого гачечка – вже привід для ворожих спецслужб відпрацювати цей контакт", – каже він.

Будь-який контакт росіян із військовослужбовцями або їхніми родичами є або навмисно організованим, або щонайменше контрольованим, додає Юсов. Це означає, що інформація, яка передається у межах цього контакту, навіть від родича, контролюється росіянами.

Успішність спроби багато в чому залежить від конкретного виконавця.

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Після початку українського контрнаступу росіяни активізували спроби налагодити такі контакти. Ще кілька офіцерів ЗСУ підтвердили LIGA.net, що також отримували повідомлення від родичів з Росії, які пропонували їм дочекатись звільнення або рятувати себе. Однак через відверто пропагандистський характер просто проігнорували їх, не доповідаючи.

"Вони пишуть під різноманітними приводами: родичі, знайомі, одногрупники, однокласники, – каже Юсов. – Є історії, коли на зв'язок виходять люди, які не бачились і не чулись десятиліттями. А тут вони з'являються з якимось особистими історіями чи пропозиціями".

Один із бійців тероборони розповідає LIGA.net: з ним несподівано зв’язався батько, який перервав будь-які зв'язки понад 10 років тому. Тепер батько – колишній співробітник КДБ Білорусі – почав непокоїтися за долю сина і вирішив відмовити його від служби. Коли син відмовився – пообіцяв подбати про його безпеку на полі бою через "посередників".

ДЛЯ ЧОГО СТІЛЬКИ СКЛАДНОЩІВ

Такий вид ІПСО за правильної реалізації забезпечує довготривалий результат, кажуть у спецслужбі. Що потенційно дає більше можливостей і для збору інформації, і для розхитування ситуації в Україні.

"Нещодавно був випадок, коли ми викрили військового льотчика на пенсії. Він передавав інформацію про бойових українських льотчиків Росії. Після початку повномасштабного вторгнення російські спецслужби вийшли на нього через тих, з ким він навчався ще за радянських часів, із пропозицією про співпрацю", – розповідає співрозмовник у СБУ.

У цьому випадку співпраця була не безкорисною, уточнює він.

"Він служив в Україні, знає льотчиків. Телефонував знайомим, розпитував, як справи, – каже спецслужбовець. – Звичайні приятельські розмови: "Як ти? А де зараз? Все в тому самому аеропорті? Озброєння вистачає? З новим легше стало чи вам ще не надіслали?" Часто люди в дружній розмові видають таємну інформацію. Не завжди усвідомлено, що, звісно, не звільняє їх від відповідальності".

Ще один приклад спроб впливу росіян і розхитування емоційного стану – родини військовополонених, додає Юсов. У їхньому випадку росіяни спекулюють на емоціях та надії допомогти рідній людині.

"Можуть телефонувати люди, які видають себе за адвокатів, і розповідати: ми всі люди, я теж мати, – каже він. – Родичів намагаються залучати до численних анонімних груп і анонімних каналів, де поширюється неправдива інформація. На них можуть виходити незнайомці, які обіцяють допомогти зі звільненням з полону".

Не виключено також, що подібні листування із родичами в Росії можуть використати для генерації фейків і вкидів, які потім масово тиражуватимуть через підконтрольні медіа, Telegram-канали, соціальні мережі та фабрики тролів, додають у пресслужбі СБУ.

Для цієї роботи росіяни створюють величезні ботоферми, і це дуже небезпечна річ, додає співрозмовник у СБУ.

"Акаунти ювелірно пропрацьовані, мають вигляд повноцінної сторінки живої людини і для користувачів, і для мережі: фотографії, біографія, історія, активність, – перелічує він. – Їх мільйони. Своїми коментарями, постами або репостами вони створюють певну інформаційну картинку. Якщо людина потрапляє в бульбашку, вона опиняється у реальності, де тотальна зрада скрізь".

Служба безпеки України відстежує такі ІПСО, кажуть у пресслужбі. З початку повномасштабного вторгнення СБУ припинила діяльність 60 ботоферм і близько 1400 проросійських інтернет-агітаторів.

Що активнішим стає контрнаступ, то інтенсивнішими будуть спроби емоційно тиснути на захисників України та українців, переконаний Юсов.

"Ми побачимо ще величезну кількість абсолютно неймовірних і огидних спроб так званої Росії реалізовувати ІПСО проти України та українців, – каже представник ГУР. – Як на території України, так і за кордоном".

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