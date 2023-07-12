"Помни, я тебе не враг". Зачем украинским военным начали писать родственники из России

"Помни: я тебя не враг", – написал девушке давно забытый родственник. Вся семья у нее – защитники Украины. Родственник – российский военнослужащий.

Внезапное желание восстановить прекращенные еще девять лет назад отношения – часть российской информационной спецоперации. Российские ИПСО – не только странные новости о боевых комарах, ранении Валерия Залужного или убийстве Кирилла Буданова. Это гораздо более тонкая работа.

На реализацию таких операций в России не жалеют ни финансовых, ни информационных ресурсов. Инструментами не брезгуют никакими, добавляет LIGA.net представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

И чем меньше успехов у россиян будет на фронте, тем активнее они будут пытаться подорвать украинцев эмоционально.

Как оккупанты пытаются снизить эффективность украинских военнослужащих перед контрнаступлением – разбиралась LIGA.net.

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"ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ, С КЕМ ПЕРЕПИСЫВАЮСЬ"

В семье Ольги (имя изменено. – Ред.) все военнослужащие. В том числе из высшего командного состава Генерального штаба. Она сама раньше служила в одной из структур ВСУ, но за несколько лет до большого вторжения сменила специальность на гражданскую.

Родственники Ольги были военнослужащими российской армии. С 2014 года две ветви военной семьи прекратили общение.

"После аннексии Крыма и всего, что мы выслушали тогда, стало очевидно, что невозможно больше поддерживать отношения", – рассказывает Ольга LIGA.net.

И вот через девять лет – в июне 2023 года – девушка неожиданно получила сообщение от имени одного из своих братьев-россиян. Офицера российской армии. Он очень хотел возобновить с ней общение, убеждал, что не принимал участия в боевых действиях на территории Украины, и искренне интересовался делами украинской части семьи.

"Это был и шок, и взрыв эмоций одновременно, – признается Ольга. Первая мысль: он в Украине и хочет сдаться в плен. Дальше – куча мыслей одновременно, от "это же наш младшенький, мы у бабушки росли вместе" до "семья в опасности, это какая-то подстава". Когда эмоции стихли, осознала, что на самом деле понятия не имею, с кем переписываюсь. Потому что представиться родственником может любой условный "товарищ полковник" из ФСБ".

Чтобы разобраться, решила не прерывать этот контакт сразу.

Через несколько недель муж Ольги, офицер ВСУ, также получил сообщение от родственников из России. Значительно менее деликатное. Призывы дождаться освобождения россиянами, истории о дальнейшей счастливой жизни "братских народов" и другие клише российской пропаганды, перемешанные с личными данными. Какая-то дикая ИПСО, решили Ольга с мужем.

Именно она, подтвердили им в контрразведке. И это уже не первая волна попыток россиян повлиять на украинских защитников через родственников из РФ.

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КАК РАБОТАЕТ "СЕМЕЙНАЯ" ИПСО

У врага нет успехов на поле боя, поэтому он ищет любые способы дестабилизировать ситуацию в Украине и устойчивость украинских защитников. Так что постоянно наращивает интенсивность своих информационно-психологических операций, объясняют LIGA.net в пресс-службе СБУ.

"Попытки влиять на военнослужащих через родственников в РФ – тоже часть таких ИПСО. Это может делаться с целью сбора информации или вербовки, но чаще всего – для снижения доверия к решениям военно-политического руководства и всеобщему расшатыванию общества".

Использование личных и родственных контактов – метод, которым активно пользовались и советские, и теперь уже российские спецслужбы. С момента полномасштабного вторжения такие способы работы приобрели промышленные масштабы, подтверждает LIGA.net Андрей Юсов.

Семейные связи, если их правильно актуализировать, могут оказаться мощным инструментом, говорит LIGA.net сотрудница Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем ВСУ Елена Холох.

Это помогает создать благоприятную эмоциональную почву для насаждения российских нарративов: "Когда человек начинает воспринимать эти повторяющиеся мысли "я тебе не враг", "и нам врут, и вам врут", зарождается сомнение, – рассказывает Холох. – Начинает теряться доверие к руководству страны, к военным. Это делает нас слабее".

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При грамотном выполнении в результате такой ИПСО кто-то из украинских военных может согласиться на более основательное общение, которое враг использует в свою пользу, говорит Юсов.

У спецслужб есть понятие "вербовочная уязвимость", говорит собеседник из СБУ. Если человек имел контакты в России, у него там остались родственники, он поддерживает там с кем-то связь, для спецслужб РФ это крючок, за который рано или поздно можно будет потянуть. "Клюнет ли на это человек – вопрос. Но сам факт существования такого крючка – уже повод для вражеских спецслужб отработать этот контакт", – говорит он.

Любой контакт россиян с военнослужащими или их родственниками является либо намеренно организованным, либо по меньшей мере контролируемым, добавляет Юсов. Это означает, что информация, передаваемая в рамках этого контакта, даже от родного человека, контролируется россиянами.

Успешность таких попыток во многом зависит от конкретного исполнителя.

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После начала украинского контрнаступления россияне активизировали попытки наладить подобные контакты. Еще несколько офицеров ВСУ подтвердили LIGA.net, что также получали сообщения от родственников из России, которые предлагали им дождаться освобождения или спасать себя. Однако из-за откровенно пропагандистского характера просто проигнорировали их, не докладывая.

"Они пишут под разнообразными поводами: родственники, знакомые, одногруппники, одноклассники, – говорит Юсов. – Есть истории, когда на связь выходят люди, которые не виделись и не слышались десятилетиями. А здесь они появляются с какими-то личными историями или предложениями".

Один из бойцов теробороны рассказывает LIGA.net: с ним неожиданно связался отец, прервавший какие-либо связи более 10 лет назад. Теперь отец – бывший сотрудник КГБ Беларуси – начал волноваться о судьбе сына и решил отговорить его от службы. Когда сын откажется – пообещал позаботиться о его безопасности на поле боя через "посредников".

ЗАЧЕМ СТОЛЬКО СЛОЖНОСТЕЙ

Такой вид ИПСО при правильной реализации обеспечивает длительный результат, говорят в спецслужбе. Что потенциально дает больше возможностей и для сбора информации, и для расшатывания ситуации в Украине.

"Недавно был случай, когда мы разоблачили военного летчика на пенсии. Он передавал информацию о боевых украинских летчиках России. После начала полномасштабного вторжения российские спецслужбы вышли на него через тех, с кем он учился еще в советское время, с предложением о сотрудничестве", – рассказывает собеседник в СБУ.

В данном случае сотрудничество было не бескорыстным, уточняет он.

"Он служил в Украине, знает летчиков. Звонил знакомым, расспрашивал, как дела, – говорит спецслужащий. – Обычные приятельские разговоры: "Как ты? А где сейчас? Все в том же аэропорту? Вооружения хватает? С новым легче стало или вам еще не прислали?" Часто люди в дружеской беседе выдают тайную информацию. Не всегда осознанно, что, конечно, не освобождает их от ответственности".

Еще один пример попыток влияния россиян и расшатывания эмоционального состояния – семьи военнопленных, добавляет Юсов. В их случае россияне спекулируют на эмоциях и надежде помочь родному человеку.

"Могут звонить люди, которые выдают себя за адвокатов, и рассказывать: мы все люди, я тоже мать, – говорит он. – Родственников пытаются вовлекать в многочисленные анонимные группы и анонимные каналы, где распространяется ложная информация. На них могут выходить незнакомцы, обещающие помочь с освобождением из плена".

Не исключено также, что подобные переписки с родственниками в России могут использоваться для генерации фейков и вбросов, которые затем будут массово тиражироваться через подконтрольные медиа, Telegram-каналы, социальные сети и фабрики троллей, добавляют в пресс-службе СБУ.

Для этой работы россияне создают огромные ботофермы, и это очень опасная штука, добавляет собеседник в СБУ.

"Аккаунты ювелирно проработаны, имеют вид полноценной страницы живого человека и для пользователей, и для сети: фотографии, биография, история, активность, – перечисляет он. – Их миллионы. Своими комментариями, постами или репостами они создают определенную информационную картинку. Если человек попадает в их пузырь, он оказывается в реальности, где тотальная "зрада" везде".

Служба безопасности Украины отслеживает такие ИПСО, говорят в пресс-службе. С начала полномасштабного вторжения СБУ прекратила деятельность 60 ботоферм и около 1400 пророссийских интернет-агитаторов.

Чем активнее становится контрнаступление, тем интенсивнее будут попытки эмоционально давить на защитников Украины и украинцев, убежден Юсов.

"Мы увидим еще огромное количество совершенно невероятных и отвратительных попыток так называемой России реализовывать ИПСО против Украины и украинцев, – говорит представитель ГУР. – Как на территории Украины, так и за рубежом".

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