У Бєлгородській області Росії впав російський транспортний Іл-76. Росіяни заявили, що в літаку нібито перебували українські військовополонені і його збили Збройні Сили України.

Генштаб опосередковано (без прямого підтвердження) натякнув, що ЗСУ збили Іл-76: цей літак росіяни використовують, щоб доставляти боєприпаси й ракети, якими обстрілюють Харків та область.

Росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями українського суспільства, сказав президент Володимир Зеленський:

"Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. СБУ розслідує всі обставини. І я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні".

Українська розвідка поки не має перевіреної та вичерпної інформації про те, хто саме був на борту Іл-76, сказав LIGA.net представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

У жодному разі жодній офіційній посадовій особі РФ чи пропагандистам вірити не можна, нагадує LIGA.net ексречник Генштабу, полковник у відставці Владислав Селезньов.

Що відомо про падіння російського військового літака та як росіяни спробують це використати – коротко.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях

ЩО СТАЛОСЯ. У Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що "пригода" сталася у Корочанському районі.

Російські пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю, опублікували знімки з місця падіння. На фото можна побачити, що від літака практично нічого не залишилося.

У Міноборони Росії швидко вкинули інформацію, що, нібито на борту перебували 65 українських полонених, яких "везли на обмін". В українському оборонному відомстві ще з'ясовують інформацію.

Окупанти заявили про загибель нібито 65 полонених із Сил оборони, шести членів екіпажу та трьох супровідників.

Міноборони Росії заявляє, що транспортний літак Іл-76 збили ЗСУ. За версією представників країни-агресора, збиттям літака Україна нібито зірвала обмін за схемою "192 на 192". Другий літак з другою групою полонених, як вони переконують, розвернули.

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов підтвердив, що сьогодні мав відбутись обмін полоненими.

За даними ГУР, Україна виконала всі домовленості для підготовки сьогоднішнього обміну й доставила полонених на обумовлену з росіянами точку. Зараз полонені росіяни – в безпеці. Безпеку ж українських захисників мала забезпечити російська сторона.

Раніше Росія просила про безпеку повітряного простору Бєлгорода під час обмінів. Сьогодні таких повідомлень не було.

"Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставлення. Відомо, що доставлення полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним та автотранспортом, – наголошують у ГУР. – Це може свідчити про навмисні дії Росії, спрямовані на створення загрози життю полонених".

У тих місцях, де відбувається обмін, обидві сторони вчасно інформують щодо припинення вогню, додає ексречник Генштабу.

"Цього разу алгоритму не було дотримано. Хоча росіяни дуже педантичні й суворо дотримуються алгоритму поведінки. Якщо цього разу не було, то, можливо, не було навіть приводу застосовувати цей алгоритм у цій ситуації", – припускає він.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Практично одразу після падіння літака з’явилось багато версій того, що сталося з літаком.

OSINT-спільнота та російські медіа припускали, виходячи з опублікованих фото та відео, що літак летів з Бєлгорода вглиб Росії (не у бік кордону України). Також медіа публікували фото, на якому в небі видно сліди вибуху, характерні для роботи ППО. Окремо зазначалось, що слідів загибелі великої кількості людей немає.

Під сумнів поставили й оприлюднений російськими пропагандистами список українських полонених, які нібито перебували на борту літака. Більшість зі вказаних імен раніше згадувались у спільнотах, які допомагають розшукувати українських полонених, або фігурували у матеріалах пропагандистів Кремля. Частина імен зі списку раніше була у списках вже звільнених з полону захисників.

Журналісти видання "Схеми" змогли встановити імена трьох членів екіпажу літака 117 військово-транспортного авіаційного полку, який дислокується в Оренбурзі. Родичі підтвердили їхню загибель.

Напряму підтвердити, що в літаку дійсно перебували українські полонені з незалежних джерел не вдалось.

Попри величезну кількість інформації щодо падіння літака, фактів і досі не так багато, уточнює LIGA.net авіаексперт, заступник генерального директора компанії, що виробляє засоби РЕБ Анатолій Храпчинський. Ключовий з відомих фактів: це військовий літак Російської Федерації. Решта – лише припущення.

"Є відео, на якому видно звалювання літака з лівим креном, і горить один із двигунів. Чому – ми поки не знаємо. Розуміючи модель літака, можемо припускати, наприклад, що у нього були проблеми з двигуном. Або friendly fire. Росіяни збивають свої літаки, як ми бачили на прикладі Пригожина", – каже він.



Що перевозив літак – також достеменно невідомо: "Це міг бути особовий склад або "шахеди" для удару по Україні. Або С-300. Припускати ми можемо багато чого. Але потрібно дочекатись інформації від українського командування".

Оцінити, що сталося, поки що, не маючи доступу до місця авіатрощі, – неможливо, погоджується Владислав Селезньов.

"Ми не можемо підтвердити, що на відео – місце падіння саме цього літака. Ми не бачимо на місці авіакатастрофи великої кількості тіл чи їх фрагментів. Ми маємо дуже багато запитань і мало фактів, – наголошує він. – У такому разі має працювати незалежна міжнародна інспекція, яка, перебуваючи на місці, зможе оцінити, що сталося".

ЩО БУДЕ ДАЛІ. Збройні Сили України будуть збивати російські військово-транспортні літаки РФ. Зокрема – на Бєлгородсько-Харківському напрямку, кажуть у Генеральному штабі. Це потрібно для захисту українців від терору російської армії.

Це – єдине правильне рішення, каже Селезньов. Будь-яка ворожа авіаційна техніка, яка потрапляє у поле зору українських систем протиповітряної оборони, є законною ціллю.

"Не може бути жодних сантиментів щодо того, варто чи не варто тиснути на гашетку, – вважає він. – Росія – ворог. Російські солдати вбивають, ґвалтують, грабують і нищать все українське. Задача українського Генштабу – захистити українських громадян. Тому будь-яка військова техніка Російської Федерації має бути знищена".

Кремль використає падіння літака для того, аби посіяти зневіру серед українців. І, що найголовніше, для дискредитації України та її Збройних сил, переконаний ексречник Генштабу.

Інформаційна кампанія, яку пропагандисти розпочали одразу після падіння літака, чимось нагадує те, як росіяни інформаційно супроводжували збиття борту MH-17, нагадує він.

"Може бути багато маніпуляцій та білого шуму для дискредитації України, – прогнозує Селезньов. – Зараз тривають складні перемовини українського уряду з нашими західними партнерами щодо передання зброї. Росія спробує просувати кейс: "Україна – терорист, їй не можна давати будь-яку зброю".

Головний факт – зараз неможливо верифікувати ані те, що падіння літака відбулось через ракетну атаку української сторони, ані те, що для цього використали західне озброєння, додає він.

Тож інформаційною піною росіяни будуть намагатись приховати справжню причину падіння літака на території Бєлгородської області, підкреслює ексречник Генштабу: "Головна причина – Путін, його оточення і нинішні агресивні дії російської армії".