В Белгородской области России упал российский транспортный Ил-76. Россияне заявили, что в самолете якобы находились украинские военнопленные, и его сбили Вооруженные силы Украины.

Генштаб косвенно (без прямого подтверждения) намекнул , что ВСУ сбили Ил-76: этот самолет россияне используют, чтобы доставлять боеприпасы и ракеты, которыми обстреливают Харьков и область. Но никаких официальных заявлений по поводу произошедшего Украина не сделала.

Украинская разведка пока не владеет достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто именно был на борту Ил-76, сказал LIGA.net представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

Ни в коем случае ни одному официальному должностному лицу РФ или пропагандистам верить нельзя, напоминает LIGA.net эксспикер Генштаба, полковник в отставке Владислав Селезнев.

Что известно о падении российского военного самолета и как россияне попытаются это использовать – коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что "происшествие" произошло в Корочанском районе.

Российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю, опубликовали фотографии с места падения. На фото можно увидеть, что от самолета практически ничего не осталось.

В Минобороны России быстро вбросили информацию, что якобы на борту находились 65 украинских пленных, которых "везли на обмен". В украинском оборонном ведомстве еще выясняют информацию.

Оккупанты заявили о гибели якобы 65 пленных из Сил обороны, шести членов экипажа и трех сопровождающих.

Минобороны России заявляет, что транспортный самолет Ил-76 был сбит ВСУ. По версии представителей страны-агрессора, сбитием самолета Украина якобы сорвала обмен по схеме "192 на 192". Второй самолет со второй группой пленных, как они убеждают, развернули.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил, что сегодня должен был состояться обмен пленными.

По данным ГУР, Украина выполнила все договоренности по подготовке сегодняшнего обмена и доставила пленных на оговоренную точку россиян. Сейчас пленные россияне – в безопасности. Безопасность украинских защитников должна была обеспечить российская сторона.

Ранее Россия просила о безопасности воздушного пространства Белгорода при обменах. Сегодня таких сообщений не было.

"Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автотранспортом, – отмечают в ГУР. – Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни пленных ".

В тех местах, где проходит обмен, обе стороны вовремя информируют о прекращении огня, добавляет эксспикер Генштаба.

"На этот раз алгоритм не был соблюден. Хотя россияне очень щепетильны и строго придерживаются алгоритма поведения. Если на этот раз не было, то, возможно, не было даже повода применять этот алгоритм в этой ситуации", – предполагает он.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Практически сразу после падения самолета появилось много версий произошедшего с самолетом.

OSINT-сообщество и российские медиа предполагали, исходя из опубликованных фото и видео, что самолет летел из Белгорода вглубь России (не в сторону границы Украины). Также медиа публиковали фото, на котором в небе видны следы взрыва, характерные для работы ПВО. Отдельно отмечалось, что следов гибели множества людей нет.

Под сомнение поставили и обнародованный российскими пропагандистами список украинских находившихся на борту самолета пленных. Большинство из указанных имен ранее упоминалось в сообществах, которые помогают разыскивать украинских пленных, или фигурировали в материалах пропагандистов Кремля. Часть имен в списке ранее была в списках уже освобожденных из плена защитников.

Журналисты издания "Схемы" смогли установить имена трех членов экипажа самолета 117 военно-транспортного авиационного полка, дислоцирующегося в Оренбурге. Родственники подтвердили их гибель.

Прямо подтвердить, что в самолете действительно находились украинские пленные из независимых источников не удалось.

Несмотря на огромное количество информации о падении самолета, фактов до сих пор не так много, уточняет LIGA.net авиаэксперт, заместитель генерального директора компании, производящей средства РЭБ Анатолий Храпчинский. Ключевой из известных фактов: это – военный самолет Российской Федерации. Остальные – только предположение.

"Есть видео, на котором виден завал самолета с левым креном и горит один из двигателей. Почему – мы пока не знаем. Понимая модель самолета, можем предполагать, например, что у него были проблемы с двигателем. Или friendly fire. Россияне сбивают свои самолеты, как мы видели на примере Пригожина", – говорит он.



Что перевозил самолет – также неизвестно: "Это мог быть личный состав, или "шахеды" для удара по Украине. Или С-300. Допускать мы можем многое. Но нужно дождаться информации от украинского командования".

Оценить, что произошло, пока, – не имея доступа к месту авиакатастрофы, – невозможно, соглашается Владислав Селезнев.

"Мы не можем подтвердить, что на видео – место падения именно этого самолета. Мы не видим на месте авиакатастрофы большого количества тел или их фрагментов. У нас очень много вопросов и мало фактов, – отмечает он. – В таком случае должна работать независимая международная инспекция, которая находясь на месте, сможет оценить, что произошло".

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Вооруженные Силы Украины будут сбивать российские военно-транспортные самолеты РФ. В том числе – на Белгородско-Харьковском направлении, говорят в Генеральном штабе. Это необходимо для защиты украинцев от террора российской армии.

Это единственно правильное решение, говорит Селезнев. Любая вражеская авиационная техника, попадающая в поле зрения украинских систем противовоздушной обороны, является законной целью.

"Не может быть никаких сантиментов относительно того, стоит или не стоит давить на гашетку, – считает он. – Россия – враг. Российские солдаты убивают, насилуют, грабят и уничтожают все украинское. Задача украинского Генштаба – защитить украинских граждан. Поэтому любая военная техника Российской Федерации должна быть уничтожена".

Кремль использует падение самолета для того, чтобы посеять уныние среди украинцев. И, что самое главное, для дискредитации Украины и ее Вооруженных сил, убежден эксречник Генштаба.

Информационная компания, которую пропагандисты начали сразу после падения самолета, чем-то напоминает, как россияне информационно сопровождали сбитие борта МН-17, напоминает он.

"Может быть много манипуляций и белого шума для дискредитации Украины, – прогнозирует Селезнев. – Сейчас продолжаются сложные переговоры украинского правительства с нашими западными партнерами по передаче оружия. Россия попытается продвигать кейс: "Украина – террорист, ей нельзя давать какое-либо оружие" .

Главный факт – сейчас невозможно верифицировать ни то, что падение самолета произошло из-за ракетной атаки украинской стороны, ни то, что для этого использовали западное вооружение, добавляет он.

Поэтому информационной пеной россияне будут пытаться скрыть истинную причину падения самолета на территории Белгородской области, подчеркивает экс-глава Генштаба: "Главная причина – Путин, его окружение и нынешние агрессивные действия российской армии".

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