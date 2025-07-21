У понеділок, 21 липня, СБУ та Офіс генпрокурора провели близько 70 обшуків щодо співробітників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Служба безпеки України та прокуратура підозрюють одного з топпосадовців НАБУ у пособництві Росії. У НАБУ ж наголошують, що слідчі дії проводять без судових ухвал та за різними фактами: і через можливу співпрацю з російськими спецслужбами, і через економічну співпрацю з ворогом, і через ДТП.

Аналіз ситуації триває, запевняє LIGA.net керівник НАБУ Семен Кривонос.

Однак поки що вся ця історія виглядає як політична атака, особливо для Європи, переконує LIGA.net очільник фундації DEJURE та екссуддя Михайло Жернаков: "Ефективність найбільш важливих антикорупційних органів знищується".

"Ідеться про потужні реалізації Служби безпеки, де чітко видно російський слід і роботу на ворога", – заперечує у розмові з LIGA.net співрозмовник у СБУ.

Із цього тексту ви дізнаєтесь:

як пов'язані ДТП, коноплі та робота на Росію;

до чого тут охоронець Віктора Януковича;

чи дійсно СБУ отримає інформацію про триваючі та заплановані НАБУ слідчі дії;

чому обшуки в НАБУ спровокували шквал критики та що це означає.