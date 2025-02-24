За майже 11 років війни, три з яких вона триває повномасштабно, Росія не змогла повністю окупувати жодну українську область.

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Натомість українські захисники й далі творять дива — стримують ворога та здійснюють стратегічно важливі для оборони країни операції. Кожна з них доводить, що шанси переломити ситуацію на свою користь завжди є.

LIGA.net зібрала найзнаковіші битви, які вплинули на перебіг бойових дій у цій війні.

Битва за Київ

Ключова з виграних – битва за Київ. Всупереч планам стрімко прорватись до української столиці та захопити її, Росія зазнала значних втрат на підступах до Києва.

Росіяни почали переходити кордон опівночі 24 лютого, розповідає LIGA.net офіцер ГУР на псевдо Філософ, якого пізніше назвали координатором оборони столиці від ГУР у напрямку Бучі – Ірпеня – Гостомеля. Саме там була найкритичніша ситуація – з іншої сторони росіяни не змогли наблизитись до Києва так близько.