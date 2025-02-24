Шанс переломить ситуацию. Битвы, повлиявшие на ход большой войны
За почти 11 лет войны, три из которых она идет полномасштабно, Россия не смогла полностью оккупировать ни одну украинскую область.
Зато украинские защитники продолжают творить чудеса — сдерживают врага и осуществляют стратегически важные для обороны страны операции. Каждая из них доказывает, что шансы переломить ситуацию в свою пользу всегда есть.
LIGA.net собрала самые знаковые битвы, повлиявшие на ход боевых действий в этой войне.
Битва за Киев
Ключевая из выигранных – битва за Киев. Вопреки планам стремительно прорваться к украинской столице и захватить ее, Россия понесла значительные потери на подступах к Киеву.
Россияне начали переходить границу в полночь 24 февраля, рассказывает LIGA.net офицер ГУР с позывным Философ, которого позже назвали координатором обороны столицы от ГУР в направлении Бучи – Ирпеня – Гостомеля. Там была самая критическая ситуация – с другой стороны россияне не смогли приблизиться к Киеву настолько близко.