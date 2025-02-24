За почти 11 лет войны, три из которых она идет полномасштабно, Россия не смогла полностью оккупировать ни одну украинскую область.

Зато украинские защитники продолжают творить чудеса — сдерживают врага и осуществляют стратегически важные для обороны страны операции. Каждая из них доказывает, что шансы переломить ситуацию в свою пользу всегда есть.

LIGA.net собрала самые знаковые битвы, повлиявшие на ход боевых действий в этой войне.

Битва за Киев

Ключевая из выигранных – битва за Киев. Вопреки планам стремительно прорваться к украинской столице и захватить ее, Россия понесла значительные потери на подступах к Киеву.

Россияне начали переходить границу в полночь 24 февраля, рассказывает LIGA.net офицер ГУР с позывным Философ, которого позже назвали координатором обороны столицы от ГУР в направлении Бучи – Ирпеня – Гостомеля. Там была самая критическая ситуация – с другой стороны россияне не смогли приблизиться к Киеву настолько близко.